Киркоров займется девелоперским бизнесом под Петербургом

Губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко и певец Филипп Киркоров подписали на Петербургском международной экономическом форуме (ПМЭФ) соглашение о социально-экономическом сотрудничестве.

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Музыкант намерен начать девелоперский бизнес в регионе. «Я сегодня инвестор. Мы поднимаем экономику», - заявил Киркоров.

ПМЭФ проходит в Петербурге 15-18 июня.


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ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:ПМЭФЛенинградская ОбластьФилипп Киркоров
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