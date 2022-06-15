Киркоров займется девелоперским бизнесом под Петербургом
15 июня 202213:30
Губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко и певец Филипп Киркоров подписали на Петербургском международной экономическом форуме (ПМЭФ) соглашение о социально-экономическом сотрудничестве.
Музыкант намерен начать девелоперский бизнес в регионе. «Я сегодня инвестор. Мы поднимаем экономику», - заявил Киркоров.
ПМЭФ проходит в Петербурге 15-18 июня.
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru