«Тройной удар»: Западу грозят высокие цены и инфляция из-за решения ОПЕК+

По словам Лоуфорд, подобное решение служит сигналом о том, что Саудовская Аравия отворачивается от стран Запада и поворачивается к Китаю. Она указала, что рост цен на нефть может подорвать санкции в отношении России, где нефтяные прибыли пойдут вверх. Обозреватель подчеркнула, что санкции на российскую нефть являются запоздалыми, так как они вступили в силу только в декабре 2022 года.

Так, 2 апреля страны ОПЕК+ приняли решение снизить добычу нефти. Для России и Саудовской Аравии этот показатель составит 500 тысяч баррелей в сутки, для Казахстана — 78 тысяч баррелей. Кроме того, на снижение нефтедобычи также согласились ОАЭ (на 144 тысячи баррелей), Оман (на 40 тысяч баррелей), Кувейт (на 128 тысяч баррелей), Ирак (на 211 тысяч баррелей) и Алжир (на 48 тысяч баррелей). Саудовское информагентство сообщало, что такое решение является упреждающей мерой, которая направлена на поддержание стабильности рынка.

В США незамедлительно отреагировали на заявления ОПЕК+. Министр финансов США Джанет Йеллен заявила, что неожиданное решение о сокращении добычи нефти вызывает сожаление.

«Я еще не уверена, каково будет влияние на цену. Я думаю, что нам нужно подождать еще немного, чтобы действительно оценить это», — передает ее слова Reuters.