«Тройной удар»: Западу грозят высокие цены и инфляция из-за решения ОПЕК+
США грозит большой рост инфляции и цен на топливо из-за решения ОПЕК+ снизить добычу нефти. Между тем в России допускают, что масштабы сокращения добычи могут вырасти еще сильнее.
Решение стран – членов ОПЕК+ сократить нефтедобычу нанесет тройной удар Западу. Об этом заявила обозреватель газеты The Telegraph Мелисса Лоуфорд.
«Удар по Западу будет тройным. Высокие цены на нефть будут поддерживать инфляцию на высоком уровне», — сказала она.
По словам Лоуфорд, подобное решение служит сигналом о том, что Саудовская Аравия отворачивается от стран Запада и поворачивается к Китаю. Она указала, что рост цен на нефть может подорвать санкции в отношении России, где нефтяные прибыли пойдут вверх. Обозреватель подчеркнула, что санкции на российскую нефть являются запоздалыми, так как они вступили в силу только в декабре 2022 года.
Так, 2 апреля страны ОПЕК+ приняли решение снизить добычу нефти. Для России и Саудовской Аравии этот показатель составит 500 тысяч баррелей в сутки, для Казахстана — 78 тысяч баррелей. Кроме того, на снижение нефтедобычи также согласились ОАЭ (на 144 тысячи баррелей), Оман (на 40 тысяч баррелей), Кувейт (на 128 тысяч баррелей), Ирак (на 211 тысяч баррелей) и Алжир (на 48 тысяч баррелей). Саудовское информагентство сообщало, что такое решение является упреждающей мерой, которая направлена на поддержание стабильности рынка.
В США незамедлительно отреагировали на заявления ОПЕК+. Министр финансов США Джанет Йеллен заявила, что неожиданное решение о сокращении добычи нефти вызывает сожаление.
«Я еще не уверена, каково будет влияние на цену. Я думаю, что нам нужно подождать еще немного, чтобы действительно оценить это», — передает ее слова Reuters.
В свою очередь издание The Wall Street Journal со ссылкой на заявление Совета национальной безопасности США сообщило, что Соединенные Штаты считают решение ОПЕК+ неэффективным на фоне нестабильности энергетического рынка. Отмечается, что такие страны, как Россия и Саудовская Аравия, приняли якобы вынужденное решение снизить добычу нефтепродуктов. При этом для России такие меры более значимы, поскольку страна «переживает период трудностей» в экономической сфере.
Со своей стороны, Associated Press 2 апреля сообщило, что решение стран ОПЕК+ грозит США ростом инфляции и цен на топливо. По данным агентства, сокращение добычи может спровоцировать повышение цен в западных странах, которые и без этого переживают общемировой всплеск инфляции. Кроме того, это решение может помочь наполнить средствами бюджет России.
«Это может еще больше обострить отношения (Эр-Рияда – ред. НСН) с Соединенными Штатами, которые призвали Саудовскую Аравию и других союзников увеличить добычу, поскольку они стремятся снизить цены на нефть и подорвать финансы России», — говорится в статье.
Между тем в России допускают, что масштабы сокращения добычи нефти могут вырасти еще больше. Вице-премьер РФ Александр Новак в интервью телеканалу «Россия 24» заявил, что решение ОПЕК+ о сокращении добычи принято для стабилизации рынка нефти. По его словам, запасы нефти в мире на 87 миллионов баррелей ниже среднего значения за последние пять лет.
«Тем не менее мы видим, что в последние месяцы идет рост, и это означает, что мы наблюдаем на сегодняшний день пока еще избыток нефти на рынке», – сказал Новак.
Так, мировые цены на «черное золото» ускорили рост после намерения стран ОПЕК+ сократить добычу. Майская цена фьючерсов нефти марки WTI росла более чем на 7% за баррель. Цены июньских фьючерсов на сорт Brent достигли $85,59 за баррель.
Ранее, еще 12 октября прошлого года президент США Джо Байден заявил о принятии Вашингтоном мер в отношении Саудовской Аравии после решения ОПЕК+ о сокращении добычи нефти. По его словам, оно демонстрирует, что Саудовская Аравия согласовывает свою энергетическую политику с Россией, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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