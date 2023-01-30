Путин обсудил с наследным принцем Саудовской Аравии взаимодействие в рамках ОПЕК+
Президент России Владимир Путин провёл телефонный разговор с наследным принцем Саудовской Аравии Мухаммедом бен Салманом аль Саудом, сообщает пресс-служба Кремля.
В сообщении говорится, что в ходе беседы обсуждалось двустороннее сотрудничество, а также взаимодействие в рамках ОПЕК+ по обеспечению стабильности мирового нефтяного рынка.
«Обсуждены вопросы дальнейшего развития двустороннего сотрудничества в политической, торгово-экономической и энергетической областях, а также взаимодействие в рамках «ОПЕК плюс» по обеспечению стабильности мирового нефтяного рынка», - уточнили в пресс-службе.
Ранее Путин по телефону обсудил с президентом Казахстана Касым-Жомартом Токаевым вопросы взаимодействия в энергетической сфере, сообщает RT.
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