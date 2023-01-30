Путин обсудил с наследным принцем Саудовской Аравии взаимодействие в рамках ОПЕК+

Президент России Владимир Путин провёл телефонный разговор с наследным принцем Саудовской Аравии Мухаммедом бен Салманом аль Саудом, сообщает пресс-служба Кремля.

Россия не посоветовалась с ОПЕК+ по поводу ответа на потолок цен на нефть

В сообщении говорится, что в ходе беседы обсуждалось двустороннее сотрудничество, а также взаимодействие в рамках ОПЕК+ по обеспечению стабильности мирового нефтяного рынка.

«Обсуждены вопросы дальнейшего развития двустороннего сотрудничества в политической, торгово-экономической и энергетической областях, а также взаимодействие в рамках «ОПЕК плюс» по обеспечению стабильности мирового нефтяного рынка», - уточнили в пресс-службе.

Ранее Путин по телефону обсудил с президентом Казахстана Касым-Жомартом Токаевым вопросы взаимодействия в энергетической сфере, сообщает RT.

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ФОТО: РИА Новости
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