Путин обсудил с наследным принцем Саудовской Аравии взаимодействие в рамках ОПЕК+

В сообщении говорится, что в ходе беседы обсуждалось двустороннее сотрудничество, а также взаимодействие в рамках ОПЕК+ по обеспечению стабильности мирового нефтяного рынка.

«Обсуждены вопросы дальнейшего развития двустороннего сотрудничества в политической, торгово-экономической и энергетической областях, а также взаимодействие в рамках «ОПЕК плюс» по обеспечению стабильности мирового нефтяного рынка», - уточнили в пресс-службе.

Ранее Путин по телефону обсудил с президентом Казахстана Касым-Жомартом Токаевым вопросы взаимодействия в энергетической сфере, сообщает RT.