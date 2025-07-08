ЕС может ударить по Балтике в рамках войны с Россией через три года

Политолог Юрий Шевцов заявил, что Европейский союз может перейти к активным военным действиям против России в течение ближайших трех лет, выбрав в качестве главного направления регион Балтийского моря. Об этом он сообщил в интервью NEWS.ru, комментируя возможное развитие конфликта между Западом и Москвой.

По словам Шевцова, Европа уже запустила программы по милитаризации экономики и переходит к мобилизации общества на военный лад. Хотя по формальным срокам подготовка может занять от трех до пяти лет, политическая обстановка, по его оценке, может ускорить принятие решений, и война начнется раньше.

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Наиболее уязвимым направлением, по мнению эксперта, остаётся Балтика, через которую проходит значительная часть российского экспорта и импорта.

Он не исключил, что ЕС может прибегнуть к блокаде судоходства в Финском заливе, перекрыв морские пути в Санкт-Петербург и Калининград, а также ограничить транзит через датские проливы. Шевцов также допустил вариант воздушной блокады Петербурга, в дополнение к возможной сухопутной изоляции, передает «Радиоточка НСН».

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ФОТО: ТАСС / IMAGO / Martin Wagner
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