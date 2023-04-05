СМИ: Сокращение нефтедобычи ОПЕК+ нанесет по Западу тройной удар
Решение стран ОПЕК+ о сокращении добычи нефти нанесло «тройной удар» Западу, высокие цены на сырье будут стимулировать инфляцию. Об этом пишет Telegraph.
«Решение ... говорит о том, что Саудовская Аравия поворачивается спиной к Западу и лицом к Китаю. Рост цен на нефть также ослабит санкции в отношении России», — отмечается в материале.
Издание указывает, что доходы РФ вырастут, и Москва станет одним из главных победителей в отношениях с Эр-Риядом. Как отметил в своем докладе аналитик Бенджамин Хильгеншток, увеличение цены на сырую нефть на один доллар повысит доходы РФ примерно на $2,7 млрд год.
Telegraph пишет, что Запад слабеет из-за инфляции, «пока Россия зарабатывает».
Ранее в ОПЕК+ решили сократить нефтедобычу, ограничения будут введены с мая и продолжат действовать до конца года, пишет РИА ФАН. На фоне этого стоимость сырья выросла более чем на 5%, отмечает Ura.ru.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru