СМИ: Сокращение нефтедобычи ОПЕК+ нанесет по Западу тройной удар

«Решение ... говорит о том, что Саудовская Аравия поворачивается спиной к Западу и лицом к Китаю. Рост цен на нефть также ослабит санкции в отношении России», — отмечается в материале.

Издание указывает, что доходы РФ вырастут, и Москва станет одним из главных победителей в отношениях с Эр-Риядом. Как отметил в своем докладе аналитик Бенджамин Хильгеншток, увеличение цены на сырую нефть на один доллар повысит доходы РФ примерно на $2,7 млрд год.

Telegraph пишет, что Запад слабеет из-за инфляции, «пока Россия зарабатывает».

Ранее в ОПЕК+ решили сократить нефтедобычу, ограничения будут введены с мая и продолжат действовать до конца года, пишет РИА ФАН. На фоне этого стоимость сырья выросла более чем на 5%, отмечает Ura.ru.

