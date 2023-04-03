ЕС отреагировал на заявление ОПЕК+ о сокращении добычи нефти
Евросоюз следит за ситуацией на рынке нефти после заявления ряда стран ОПЕК+ о решении сократить добычу. Такое заявление сделал представитель Еврокомиссии (ЕК) Тим Макфи, слова которого приводит РИА Новости.
Он напомнил, что ЕС ранее ввел ограничения на импорт российской нефти, а также вместе с Группой семи (G7) поддерживает потолок цен на нефть из России для обеспечения стабильности на рынке.
Ранее экс-депутат Европарламента, лидер движения «Патриоты» Флориан Филиппо заявил, что решение стран ОПЕК+ о снижении нефтедобычи стало «пощечиной» для министра финансов и экономики Франции Брюно Ле Мэра. Политик отметил, что входящие в международную организацию государства, в том числе Россия, объявили о скоординированном сокращении добычи сырья, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru