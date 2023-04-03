Цены на нефть резко выросли на фоне сокращения добычи

Мировые цены на «черное золото» ускорили рост после намерения ряда стран ОПЕК+ сократить добычу, передают СМИ со ссылкой на данные торгов.

Россия продлила добровольное сокращение добычи нефти

Майская цена фьючерсов нефти марки WTI растет более чем на 7% за баррель. Цены июньских фьючерсов на сорт Brent достигли $85,59 за баррель.

Вице-премьер Александр Новак 2 апреля заявил, что Россия продлит добровольное сокращение добычи нефти на 500 тысяч баррелей в сутки. Мера будет действовать до конца 2023 года.

О дополнительном сокращении объявила Саудовская Аравия и другие страны ОПЕК+.

Потребители в Азии привыкли к скидкам на российские энергоносители и используют «шантаж» на фоне закрытого европейского рынка. Такое мнение «Радиоточке НСН» выразил эксперт по энергетике Игорь Юшков.

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ФОТО: РИА Новости/Максим Богодвид
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