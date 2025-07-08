Угрозы Трампа пошлинами назвали малоперспективными
Угрозы президента США Дональда Трампа ввести новые пошлины в отношении стран БРИКС становятся все менее убедительными, поскольку «этот инструмент давления теряет силу — ставки меняются, заключаются сделки, а страны отвечают симметрично». Такое мнение в беседе с «ФедералПресс» выразила политолог и член экспертного клуба «Дигория» Инна Рудая.
По ее словам, несмотря на то что США прямо не упомянуты в итоговой декларации саммита, ряд положений документа фактически ставит под сомнение глобальную гегемонию Вашингтона.
Среди них — призывы к отказу от доллароцентричной модели, критика односторонних торговых мер, осуждение ударов по Ирану и особое внимание к ситуации в секторе Газа.
Рудая напомнила, что сам Трамп ранее высказывался за переселение палестинцев и предлагал превратить Газу в «Ривьеру Ближнего Востока», что, по ее мнению, и стало поводом для ответной реакции БРИКС, передает «Радиоточка НСН».
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