Угрозы Трампа пошлинами назвали малоперспективными

Угрозы президента США Дональда Трампа ввести новые пошлины в отношении стран БРИКС становятся все менее убедительными, поскольку «этот инструмент давления теряет силу — ставки меняются, заключаются сделки, а страны отвечают симметрично». Такое мнение в беседе с «ФедералПресс» выразила политолог и член экспертного клуба «Дигория» Инна Рудая.

По ее словам, несмотря на то что США прямо не упомянуты в итоговой декларации саммита, ряд положений документа фактически ставит под сомнение глобальную гегемонию Вашингтона.

Давление на Китай или РФ? Кого Трамп запугивает пошлинами для стран БРИКС

Среди них — призывы к отказу от доллароцентричной модели, критика односторонних торговых мер, осуждение ударов по Ирану и особое внимание к ситуации в секторе Газа.

Рудая напомнила, что сам Трамп ранее высказывался за переселение палестинцев и предлагал превратить Газу в «Ривьеру Ближнего Востока», что, по ее мнению, и стало поводом для ответной реакции БРИКС, передает «Радиоточка НСН».

Подписывайтесь на НСН: Новости | Дзен | VK | Telegram

ФОТО: Zuma / ТАСС
ТЕГИ:БриксТорговые ПошлиныДональд Трамп

Горячие новости

Все новости

партнеры