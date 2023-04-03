Белый дом назвал «неразумным» решение ОПЕК+ о сокращении добычи нефти

Представитель Белого дома Джон Кирби прокомментировал решение членов ОПЕК+ сократить добычу нефти. Об этом сообщает агентство «Прайм».

Новак не исключил присоединения других стран ОПЕК+ к сокращению добычи нефти

По его словам, США не считают решение о сокращении добычи разумным. Он обратил внимание на неопределенность на мировых энергетических рынках.

Комментировать возможность переговоров США и членов ОПЕК+ по добыче нефти Кирби не стал.

На решение членов ОПЕК+ ранее отреагировали в Евросоюзе. Представитель Еврокомиссии Тим Макфи заявил, что Брюссель следит за ситуацией на рынке энергоносителей и намерен обеспечить его стабильность.

Потребители в Азии привыкли к скидкам на российскую нефть и используют «шантаж» на фоне закрытого для РФ рынка Европы, заявил «Радиоточке НСН» эксперт по энергетике Игорь Юшков.

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ФОТО: РИА Новости/Максим Богодвид
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