Белый дом назвал «неразумным» решение ОПЕК+ о сокращении добычи нефти
Представитель Белого дома Джон Кирби прокомментировал решение членов ОПЕК+ сократить добычу нефти. Об этом сообщает агентство «Прайм».
По его словам, США не считают решение о сокращении добычи разумным. Он обратил внимание на неопределенность на мировых энергетических рынках.
Комментировать возможность переговоров США и членов ОПЕК+ по добыче нефти Кирби не стал.
На решение членов ОПЕК+ ранее отреагировали в Евросоюзе. Представитель Еврокомиссии Тим Макфи заявил, что Брюссель следит за ситуацией на рынке энергоносителей и намерен обеспечить его стабильность.
Потребители в Азии привыкли к скидкам на российскую нефть и используют «шантаж» на фоне закрытого для РФ рынка Европы, заявил «Радиоточке НСН» эксперт по энергетике Игорь Юшков.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru