Белый дом назвал «неразумным» решение ОПЕК+ о сокращении добычи нефти

По его словам, США не считают решение о сокращении добычи разумным. Он обратил внимание на неопределенность на мировых энергетических рынках.

Комментировать возможность переговоров США и членов ОПЕК+ по добыче нефти Кирби не стал.

На решение членов ОПЕК+ ранее отреагировали в Евросоюзе. Представитель Еврокомиссии Тим Макфи заявил, что Брюссель следит за ситуацией на рынке энергоносителей и намерен обеспечить его стабильность.

Потребители в Азии привыкли к скидкам на российскую нефть и используют «шантаж» на фоне закрытого для РФ рынка Европы, заявил «Радиоточке НСН» эксперт по энергетике Игорь Юшков.

