Торговая война, которую объявил Китаю американский лидер Дональд Трамп, обречена на провал, сообщает Financial Times.

Директор по исследованиям аналитической компании Dragonomics, занимающейся изучением китайской экономики, Артур Кребер назвал три основные причины, почему Трамп проиграет в этой экономической битве.

ПЕРВАЯ ПРИЧИНА - ЭТО ТРАМП

Во-первых, большинство стран теперь понимают, что экономические доводы Трампа являются лишь показухой. По словам аналитика, именно при Трампе США стали для многих партнеров «ненадежной страной».

Вторая причина – негативная реакция рынков, которая уже привела к тому, что Трамп вынужден был «притормозить» в своих атаках. Специалисты в этой связи указывают на очевидный ограниченный характер введения серьезных пошлин.

«Трамп потерял свои рычаги влияния на торговых переговорах. Он не может снова повысить тарифы, потому что рынок казначейских облигаций снова взбунтуется», - объяснил Кребер.

А вот Китай хорошо подготовлен к войне на экономическое истощение против США, говорится в статье. Так, Пекин в состоянии заменить спрос со стороны США на внутренний потребительский спрос. Также Пекин может прекрасно обойтись без импорта из США, уверяет аналитик.