Трампу предрекли поражение в торговой войне с Китаем по трем причинам
Аналитики считают, что Китай больше готов к экономическому противостоянию с США, а Трампу из-за слишком высоких пошлин теперь не доверяют его же партнеры.
Торговая война, которую объявил Китаю американский лидер Дональд Трамп, обречена на провал, сообщает Financial Times.
Директор по исследованиям аналитической компании Dragonomics, занимающейся изучением китайской экономики, Артур Кребер назвал три основные причины, почему Трамп проиграет в этой экономической битве.
ПЕРВАЯ ПРИЧИНА - ЭТО ТРАМП
Во-первых, большинство стран теперь понимают, что экономические доводы Трампа являются лишь показухой. По словам аналитика, именно при Трампе США стали для многих партнеров «ненадежной страной».
Вторая причина – негативная реакция рынков, которая уже привела к тому, что Трамп вынужден был «притормозить» в своих атаках. Специалисты в этой связи указывают на очевидный ограниченный характер введения серьезных пошлин.
«Трамп потерял свои рычаги влияния на торговых переговорах. Он не может снова повысить тарифы, потому что рынок казначейских облигаций снова взбунтуется», - объяснил Кребер.
А вот Китай хорошо подготовлен к войне на экономическое истощение против США, говорится в статье. Так, Пекин в состоянии заменить спрос со стороны США на внутренний потребительский спрос. Также Пекин может прекрасно обойтись без импорта из США, уверяет аналитик.
«Если цель новой торговой войны Трампа с Китаем состоит в том, чтобы заставить Пекин преклонить колено перед мощью США, то результатом будут только фрустрация и разочарование», - подытожил Кребер.
МЯГКИЙ ДИАЛОГ
При этом 13 апреля сообщалось, что между США и Китаем через посредников начался «мягкий» диалог по вопросам торговли. Об этом заявил американский министр торговли Говард Лютник в эфире телеканала ABC News. Лютник также добавил, что администрация США рассчитывает на то, что президент США Дональд Трамп и председатель КНР Си Цзиньпин смогут преодолеть существующие разногласия.
До этого Китай призвал Евросоюз объединиться в экономической борьбе против США.
Сегодня Китай рассматривает Евросоюз как важную политическую и экономическую силу в мире и рассчитывает на сотрудничество, заявил председатель КНР Си Цзиньпин на встрече в Пекине с премьер-министром Испании Педро Санчесом.
По словам Си, Китай и ЕС должны совместно отстаивать тенденцию экономической глобализации и защищать международную торговлю. Он также призвал защищать международные правила и порядок,
С 10 апреля пошлины США на весь импорт из Китая составляют 145%. Ответные тарифы КНР на товары из США составляют 104%.
Bloomberg ранее назвал товары из Китая, которые сильнее всего пострадали от пошлин США. Среди них оказались в том числе смартфоны, игровые приставки, бытовая техника и даже мех барсука. В свою очередь Китай решил немедленно ограничить импорт голливудских фильмов в ответ на пошлины США.
Так, например, Китай практически полностью обеспечивает США мехом барсука и других животных, который используется при производстве щеток. На долю КНР приходится до 90% поставок игровых приставок, а также подавляющее большинство бытовой продукции — 99% тостеров, одеял с подогревом, кальция, будильников и 90% зонтов, термосов, искусственных цветов, светодиодных ламп и деревянных вешалок.
Аналитик также обращают внимание на уязвимость американской промышленности в сфере редкоземельных металлов. По их данным, в 2024 году около 80% потребляемого в США скандия и иттрия было импортировано из Китая.
ВЗЯЛ ПАУЗУ
На фоне торговой войны с Китаем Дональд Трамп ранее заявил, что временно приостановил дополнительные импортные пошлины для более чем 75 стран. Срок действия решения, которое уже вступило в законную силу, составит 90 дней. В течение этого времени для этих государств будет применен универсальный тариф в размере 10%.
Президент США уточнил в соцсети Truth Social, что свыше 75 стран обратились с предложением переговоров по торговым вопросам к Вашингтону. Основанием для смягчения тарифной политики стало то, что эти страны не ввели против США ответных мер.
Ситуация с пошлинами спровоцировала раскол в команде Трампа, заявил в интервью НСН старший научный сотрудник Института США и Канады РАН Павел Кошкин. Вместе с тем он отметил, что сейчас Трампу вновь пригодится уникальное умение оборачивать любой кризис в свою пользу.
«Да, в команде Трампа есть раскол. Это видно по утечкам в СМИ и по недовольству республиканцев в Конгрессе, в том числе и сенаторов. Другой вопрос, как он будет его преодолевать. Спонсоры - это очень важный фактор в политической стратегии любого политика. И, я думаю, Трамп на них будет оглядываться. Но проблема в том, что он хочет подать повышение тарифов как выигрышный ход. Судя по всему, он сейчас еще и обдумывает, как оправдать ошибку. С другой стороны, он сам же себя загнал в этот тупик, потому что повышение тарифов и понижение инфляции - взаимоисключающие понятия»,— сказал Кошкин.
Напомним, что решение Трампа о пошлинах «ударило» по фондовым рынкам и резко удешевило акции американских компаний.
Дональд Трамп не испугался последствий от введения пошлин, а просто прислушался к мнению союзников и взял паузу, уверен депутат Госдумы Олег Савченко. По его словам, негативная реакция и обвал рынка – это то, чего все-таки администрации США хотелось бы избежать.
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- СМИ: Евросоюз готовит сделку об увеличении закупок СПГ у США
- В Госдуме предложили сократить женщинам рабочий день на час
- В Орловской области несколько домов получили повреждения при атаке БПЛА
- ФСБ задержала гражданина Молдавии, привезшего в РФ бомбы для терактов
- В Таджикистане произошло еще одно землетрясение
- Умер писатель, лауреат Нобелевской премии Марио Варгас Льоса
- За ночь над территорией России сбили 52 украинских беспилотника
- Трамп анонсировал новые пошлины на импорт полупроводников
- Бастрыкин запросил доклад о проверке религиозных обрядов мигрантов
- Россияне после выхода на пенсию желают получать 52 тысячи рублей в месяц
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru