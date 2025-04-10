Трамп повысил пошлины на товары из Китая до 145%
Пошлина США на китайский импорт составляет 145%. Об этом сообщил представитель Белого дома телеканалу CNBC. Ранее президент США Дональд Трамп установил пошлины в отношении китайского импорта на уровне 125%. Одновременно он на 90 дней отложил введение пошлин для 75 стран. Трамп пояснил, что не испугался последствий от введения им пошлин, а просто прислушался к мнению союзников и взял паузу.
Bloomberg ранее назвал товары из Китая, которые сильнее всего пострадали от пошлин США. Среди них оказаись в том числе смартфоны, игровые приставки, бытовая техника и даже мех барсука. В свою очередь Китай решил немедленно ограничить импорт голливудских фильмов в ответ на пошлины США.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru