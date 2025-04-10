Впадают в панику: Трамп объяснил решение отложить введение торговых пошлин

По его словам, это связано с тем, что некоторые начали впадать в панику. «Они начинали суетиться, понимаете, немного нервничать, немного пугаться», – заявил глава государства журналистам.

Ранее Трамп заявил, что страны, против которых он ввел пошлины, желают заключить с ним сделку. О каких именно государствах речь, он не уточнил, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

