Впадают в панику: Трамп объяснил решение отложить введение торговых пошлин
10 апреля 202500:15
Американский лидер Дональд Трамп объяснил свое решение отложить введение повышенных торговых пошлин на 90 дней для 75 стран.
По его словам, это связано с тем, что некоторые начали впадать в панику. «Они начинали суетиться, понимаете, немного нервничать, немного пугаться», – заявил глава государства журналистам.
Ранее Трамп заявил, что страны, против которых он ввел пошлины, желают заключить с ним сделку. О каких именно государствах речь, он не уточнил, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru