Трампа не видят на третьем сроке на фоне «ошибки» с пошлинами
Спонсоры Дональда Трампа недовольны его решением о введении пошлин, однако он известен своим талантом выходить сухим из воды, заявил НСН Павел Кошкин.
Сейчас лидер США Дональд Трамп будет пытаться выставить свой просчет с пошлинами в выгодном свете, однако позиция республиканцев может пошатнуться уже к следующим промежуточным выборам в Конгресс в 2026 году. Об этом в беседе с НСН рассказал старший научный сотрудник Института США и Канады РАН Павел Кошкин.
Лидеры бизнеса и технологий, поддержавшие кандидатуру главы США Дональда Трампа, были ошеломлены его решением ввести высокие импортные пошлины, пишет The Washinton Post. Так, глава департамента государственной эффективности США (DOGE), бизнесмен Илон Маск лично просил президента пересмотреть тарифную политику. Также его публично раскритиковали инвестор Стэнли Дракенмиллер и миллиардер Билл Экман. Кошкин отметил, что уже точно можно говорить о расколе в команде президента.
«Да, в команде Трампа есть раскол. Это видно по утечкам в СМИ и по недовольству республиканцев в Конгрессе, в том числе и сенаторов. Другой вопрос, как он будет его преодолевать. Спонсоры - это очень важный фактор в политической стратегии любого политика. И, я думаю, Трамп на них будет оглядываться. Но проблема в том, что он хочет подать повышение тарифов как выигрышный ход. Судя по всему, он сейчас еще и обдумывает, как оправдать ошибку. С другой стороны, он сам же себя загнал в этот тупик, потому что повышение тарифов и понижение инфляции - взаимоисключающие понятия. Тем не менее, я бы не стал пока делать далекоидущие прогнозы, потому что политика США очень непредсказуема. И Трамп известен своим умением оборачивать любой кризис в свою пользу. Это может уже войти в учебники», - рассказал он.
При этом Кошкин отметил, что сейчас в кругу Трампа наступил переломный момент, и последствия республиканцы могут почувствовать уже на следующих промежуточных выборах 2026 года.
«Что касается бизнеса, одно дело поддерживать Трампа на словах, а другое дело на своей шкуре испытать его непредсказуемость и шоковую терапию. Это такой переломный момент, который определит дальнейшие тенденции в лагере Трампа. Выйти сухим из воды сейчас будет невероятно сложно. Хотя пиарщики Трампа, возможно, снова попытаются продать его просчет, как победу. Положение республиканцев просто может усложниться. Я сомневаюсь по поводу перспектив третьего срока Трампа. В ноябре 2026 года будут промежуточные выборы в Конгресс, уже тогда положение республиканцев должно пошатнуться без спонсоров. Так что выборы покажут, насколько его ошибки были велики и непростительны», - подытожил собеседник НСН.
Ранее экономист Василий Колташов рассказал НСН, что главная проблема введенных Трампом пошлин в том, что товары из США, которые он тем самым хочет продвинуть, дорогие, и их нет в том количестве, которое соответствует потребностям других стран.
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