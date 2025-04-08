«Да, в команде Трампа есть раскол. Это видно по утечкам в СМИ и по недовольству республиканцев в Конгрессе, в том числе и сенаторов. Другой вопрос, как он будет его преодолевать. Спонсоры - это очень важный фактор в политической стратегии любого политика. И, я думаю, Трамп на них будет оглядываться. Но проблема в том, что он хочет подать повышение тарифов как выигрышный ход. Судя по всему, он сейчас еще и обдумывает, как оправдать ошибку. С другой стороны, он сам же себя загнал в этот тупик, потому что повышение тарифов и понижение инфляции - взаимоисключающие понятия. Тем не менее, я бы не стал пока делать далекоидущие прогнозы, потому что политика США очень непредсказуема. И Трамп известен своим умением оборачивать любой кризис в свою пользу. Это может уже войти в учебники», - рассказал он.

При этом Кошкин отметил, что сейчас в кругу Трампа наступил переломный момент, и последствия республиканцы могут почувствовать уже на следующих промежуточных выборах 2026 года.