Bloomberg назвал товары из Китая, которые сильнее всего пострадали от пошлин США

Смартфоны, игровые приставки, бытовая техника и даже мех барсука оказались в числе товаров, наиболее чувствительных к ужесточению торговых пошлин между США и Китаем. Об этом сообщает агентство Bloomberg со ссылкой на собственный анализ данных комиссии по международной торговле США за 2024 год.

По данным издания, Китай остается главным поставщиком продукции, без которой американские потребители не привыкли обходиться. Так, крупнейшей статьей импорта из КНР в США стали смартфоны — в основном iPhone. За прошлый год их закупки составили 41 миллиард долларов, при этом на Китай пришлось более 70% всего американского импорта мобильных телефонов.