Взял паузу — поднял рынок: Трамп приостановил дополнительные пошлины на 90 дней

Приостановка дополнительных пошлин на 90 дней позитивно отразилась на мировом фондовом, сырьевом и валютным рынках, однако ситуация с пошлинами может выйти боком Трампу на выборах в Конгресс в ноябре 2026 года, полагают эксперты.

Американский лидер Дональд Трамп заявил, что временно приостановил дополнительные импортные пошлины для более чем 75 стран. Срок действия решения, которое уже вступило в законную силу, составит 90 дней. В течение этого времени для этих государств будет применен универсальный тариф в размере 10%.

Президент США уточнил в соцсети Truth Social, что свыше 75 стран обратились с предложением переговоров по торговым вопросам к Вашингтону. Основанием для смягчения тарифной политики стало то, что эти страны не ввели против США ответных мер. Вместе с тем Трамп не пояснил, будет ли действовать приостановка дополнительных пошлин для всех стран, против которых они были введены, или лишь для готовых к диалогу государств.

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Вместе с тем по-прежнему нельзя назвать благосклонным отношение Трампа к Китаю — поскольку Пекин ввел ответные пошлины, для КНР пошлина увеличивается до 125%. Американский лидер допустил, что Китай, вероятно, скоро сочтет неприемлемой ситуацию, «когда он обкрадывал США и другие страны».

В свою очередь пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Левитт подтвердила, что сниженные тарифы действуют на время переговоров. Глава Минфина США Скотт Бессент добавил, что льготные условия затронут, в частности, Мексику и Канаду.

РЫНОК ВЗЛЕТАЕТ — «ТОШНОТА» ОТСТУПАЕТ

В своем заявлении Трамп также отметил, что его решение о паузе стало ответом на вчерашнее падение фондовых рынков. Он называл ситуацию «очень сложной» и «вызывающей тошноту». И сегодня реакция фондовых рынков не заставила себя ждать — все три ключевых биржевых индекса США резко пошли вверх. Так, индекс широкого рынка S&P 500 взлетел на 7,24% (до 5343,3 пункта), промышленный Dow Jones Industrial Average вырос на 6,14% (до 39958,27 пункта), а технологический NASDAQ Composite подскочил сразу на 9,27% (до 16683,93 пункта, наибольший прирост с октября 2008 года). Таким образом, по мнению газеты The Wall Street Journal, сегодня у американских биржевых индексов один из лучших дней в истории.

Рост акций энергетических компаний отметило агентство Bloomberg. Так, более чем 15% прибавили бумаги Vistra и Constellation Energy. Резкий скачок последовал после падения котировок на протяжении нескольких дней на фоне опасений, что тарифы подстегнут экономическую рецессию, которая в свою очередь снизила бы спрос на электроэнергию.

Кроме того, акции корпорации Tesla выросли на 19,81% (также рекордный прирост более чем за 15 лет), бумаги NVIDIA — на 16,52%, Amazon — на 9,81%, Microsoft — на 8,25%, Google — на 7,33%.

Сильный рост также продемонстрировали сырьевые рынки. Стоимость нефти марки Brent превысила $65 за баррель, а цены на медь поднялись сразу более чем на 5%. Вырос и российский рынок акций.

Позитивную реакцию показал и доллар. В частности, пара США/японская иена подорожала на пике на 1,38% (до 148,28 иены).

Не отстает от общей тенденции и криптовалюта — так, биткоин вырос на 5,5% и поднялся до $81 тысячи. Всего рынок акций США вырос на $3,5 трлн.

«Учитывая, насколько низкими стали цены на акции и настроения, 90-дневная пауза вызывает резкий отскок, а отсрочка ее реализации, безусловно, снимает гигантский навес с рынка», — заявил основатель аналитической компании Vital Knowledge Адам Крисафулли, сообщил телеканал CNBC. Аналитик также задался вопросом, что произойдет после окончания 90-дневной паузы, поскольку тарифы, анонсированные президентом США, никто не отменял, а ставка для Китая выросла до трехзначного числа.

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Пессимистичный прогноз у главного инвестиционного стратега CFRA Research Сэма Стовалла: по его мнению, дно еще не достигнуто, а рост рынка продлится недолго.

В свою очередь Трамп допустил, что также освободит на 90-дневный период от пошлин некоторые американские компании, но какие именно — он выберет «инстинктивно».

ЕВРОПА ПРОТИВ!

На фоне этого торговые тарифы в отношении США утвердили страны Евросоюза, сообщили в совете ЕС. Новые пошлины, которые вступят в действие с 15 апреля, составят 10-25% и коснутся ряда американских товаров, в частности, они затронут алюминий, сталь, птицу, мотоциклы и табак.

Ввод пошлин поддержали 26 из 27 членов ЕС (Венгрия инициативу не поддержала). Тарифы стали ответом на первый блок американских пошлин на алюминий и сталь.

ВЫБОРЫ В ПРОЛЕТЕ?

Ситуация с пошлинами спровоцировала раскол в команде Трампа, заявил в интервью НСН старший научный сотрудник Института США и Канады РАН Павел Кошкин. Вместе с тем он отметил, что сейчас Трампу вновь пригодится уникальное умение оборачивать любой кризис в свою пользу.

«Да, в команде Трампа есть раскол. Это видно по утечкам в СМИ и по недовольству республиканцев в Конгрессе, в том числе и сенаторов. Другой вопрос, как он будет его преодолевать. Спонсоры - это очень важный фактор в политической стратегии любого политика. И, я думаю, Трамп на них будет оглядываться. Но проблема в том, что он хочет подать повышение тарифов как выигрышный ход. Судя по всему, он сейчас еще и обдумывает, как оправдать ошибку. С другой стороны, он сам же себя загнал в этот тупик, потому что повышение тарифов и понижение инфляции - взаимоисключающие понятия. Тем не менее, я бы не стал пока делать далекоидущие прогнозы, потому что политика США очень непредсказуема. И Трамп известен своим умением оборачивать любой кризис в свою пользу. Это может уже войти в учебники», — сказал Кошкин.

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Впрочем, отметил собеседник НСН, уметь выходить из кризиса, конечно, хорошо, но нынешняя ситуация еще может аукнуться Трампу на промежуточных выборах в Конгресс в ноябре 2026 года.

«Что касается бизнеса, одно дело поддерживать Трампа на словах, а другое дело — на своей шкуре испытать его непредсказуемость и шоковую терапию. Это такой переломный момент, который определит дальнейшие тенденции в лагере Трампа. Выйти сухим из воды сейчас будет невероятно сложно. Хотя пиарщики Трампа, возможно, снова попытаются продать его просчет, как победу. Положение республиканцев просто может усложниться. Я сомневаюсь по поводу перспектив третьего срока Трампа. В ноябре 2026 года будут промежуточные выборы в Конгресс, уже тогда положение республиканцев должно пошатнуться без спонсоров. Так что выборы покажут, насколько его ошибки были велики и непростительны», — подытожил он.

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ФОТО: Zuma / ТАСС
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