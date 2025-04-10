Вместе с тем по-прежнему нельзя назвать благосклонным отношение Трампа к Китаю — поскольку Пекин ввел ответные пошлины, для КНР пошлина увеличивается до 125%. Американский лидер допустил, что Китай, вероятно, скоро сочтет неприемлемой ситуацию, «когда он обкрадывал США и другие страны».

В свою очередь пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Левитт подтвердила, что сниженные тарифы действуют на время переговоров. Глава Минфина США Скотт Бессент добавил, что льготные условия затронут, в частности, Мексику и Канаду.

РЫНОК ВЗЛЕТАЕТ — «ТОШНОТА» ОТСТУПАЕТ

В своем заявлении Трамп также отметил, что его решение о паузе стало ответом на вчерашнее падение фондовых рынков. Он называл ситуацию «очень сложной» и «вызывающей тошноту». И сегодня реакция фондовых рынков не заставила себя ждать — все три ключевых биржевых индекса США резко пошли вверх. Так, индекс широкого рынка S&P 500 взлетел на 7,24% (до 5343,3 пункта), промышленный Dow Jones Industrial Average вырос на 6,14% (до 39958,27 пункта), а технологический NASDAQ Composite подскочил сразу на 9,27% (до 16683,93 пункта, наибольший прирост с октября 2008 года). Таким образом, по мнению газеты The Wall Street Journal, сегодня у американских биржевых индексов один из лучших дней в истории.

Рост акций энергетических компаний отметило агентство Bloomberg. Так, более чем 15% прибавили бумаги Vistra и Constellation Energy. Резкий скачок последовал после падения котировок на протяжении нескольких дней на фоне опасений, что тарифы подстегнут экономическую рецессию, которая в свою очередь снизила бы спрос на электроэнергию.

Кроме того, акции корпорации Tesla выросли на 19,81% (также рекордный прирост более чем за 15 лет), бумаги NVIDIA — на 16,52%, Amazon — на 9,81%, Microsoft — на 8,25%, Google — на 7,33%.

Сильный рост также продемонстрировали сырьевые рынки. Стоимость нефти марки Brent превысила $65 за баррель, а цены на медь поднялись сразу более чем на 5%. Вырос и российский рынок акций.

Позитивную реакцию показал и доллар. В частности, пара США/японская иена подорожала на пике на 1,38% (до 148,28 иены).

Не отстает от общей тенденции и криптовалюта — так, биткоин вырос на 5,5% и поднялся до $81 тысячи. Всего рынок акций США вырос на $3,5 трлн.

«Учитывая, насколько низкими стали цены на акции и настроения, 90-дневная пауза вызывает резкий отскок, а отсрочка ее реализации, безусловно, снимает гигантский навес с рынка», — заявил основатель аналитической компании Vital Knowledge Адам Крисафулли, сообщил телеканал CNBC. Аналитик также задался вопросом, что произойдет после окончания 90-дневной паузы, поскольку тарифы, анонсированные президентом США, никто не отменял, а ставка для Китая выросла до трехзначного числа.