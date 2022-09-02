Экономист предложил использовать опыт Менделеева для развития производства
До последнего времени власти были очень сильно ограничены нормами ВТО, но теперь все по-другому, сказал НСН экономист Антон Свириденко.
В XIX веке ученый Дмитрий Менделеев придумал принцип толкового тарифа, который позволил развить определенные промышленные производства. России сегодня тоже нужно строить новую умную систему, заявил директор Института экономики роста им. П.А. Столыпина Антон Свириденко в беседе с Telegram-каналом «Радиоточка НСН».
Ранее министр экономического развития Максим Решетников рассказал, какие меры из антикризисного пакета правительства не будут продлены: в частности, мораторий на банкротство, льготные кредиты системообразующим предприятиям и нулевые пошлины на критический импорт. Свириденко считает, что вышеперечисленные меры исчерпали свой ресурс и страна нуждается в новых подходах, которые помогут развитию производств.
«Эти меры вызывают позитивное восприятие бизнеса. Мораторий на банкротство позволяет компании, оказавшейся в сложной ситуации не платить контрагентам, но погашать кредиты, платить налоги. Оборотная сторона в том, что мораторием уже начинают злоупотреблять. Это может вызвать системную цепочку неплатежей. В правительстве посчитали, что сейчас нет столько компаний, которые могут обанкротиться. Да и продлевать его до бесконечности невозможно. Что касается кредитов системообразующим предприятиям, а на это было выделено порядка 800 миллиардов рублей, то здесь надо опираться на ключевую ставку Центробанка. Когда эти кредиты вводили, то ставка регулятора зашкаливали, кредиты выдавались под 24-25% годовых. Сейчас ключевая ставка ЦБ снизилась до 8% и обычные кредиты выдаются по тем же ставкам, под которые давались льготные. Сейчас нужна программа по повышению доступности капитала, как через банки, так и через фондовой рынок – облигации, акционерный капитал. Сейчас эти программы ждут. Возможно, на Восточном экономическом форуме (пройдет 5-8 сентября, прим. НСН) будет это озвучено», - сказал Свириденко.
Собеседник «Радиточки НСН» считает, что к отмене нулевых пошлин на критический импорт нужно подходить осторожно.
«Надо пристально анализировать динамику торговли и потребности предприятий. Сейчас закрыты данные о внешней торговле с другими странами. Из открытых источников сложно понять, какие именно позиции усиленно сейчас поставляются в связи с выбыванием санкционных товаров. Отмена пошлин на критический импорт была важной и востребованной мерой. Свою позитивную роль с насыщением промышленных предприятий, потребительского рынка товарами она выполняет», - отметил он.
Россия, по его словам, сегодня нуждается в новых программах. В качестве примера он привел принцип толкового тарифа, который был введен ученым Дмитрием Менделеевым в XIX веке.
«Это когда за счет тарифов мы стимулируем определенные производства внутри страны. Когда это производство налаживается и надо развивать конкуренцию, то государство тарифы снижает. До последнего времени власти были очень сильно ограничены нормами ВТО, но сейчас мы видим, что страны, которые ввели санкции против России, сами отказались от них. В этой ситуации мы ни в чем не ограничены, чтобы вводить свои ответные меры. Нужно строить умную систему», - резюмировал Свириденко.
Вице-президент «Опоры России», глава комиссии по мелкорозничной, нестанционарной и ярмарочной торговле Владлен Максимов в разговоре с НСН заявил, что скептически относился к некоторым мерам поддержки бизнеса со стороны государства.
«Точно бы о льготных кредитах плакать не стал. Я изначально к ним относился скептически, потому что государство не очень эффективное. Если давать кому-то дармовые деньги, то значит их нужно у кого-то взять. В нынешней ситуации сложно проследить, кому это все уходит. Что касается нулевой ставки, может не очень правильно, потому что, к примеру, параллельный импорт еще не заработал и надо обратить на это внимание. Сейчас покупать в Европе по параллельному импорту получается в два раза дороже», - отметил Максимов.
Ранее руководитель Центра политэкономических исследований Института нового общества, экономист Василий Колташов в эфире НСН предложил лишить недружественные страны прав на патенты.
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