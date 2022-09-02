Экономист предложил использовать опыт Менделеева для развития производства

Ранее министр экономического развития Максим Решетников рассказал, какие меры из антикризисного пакета правительства не будут продлены: в частности, мораторий на банкротство, льготные кредиты системообразующим предприятиям и нулевые пошлины на критический импорт. Свириденко считает, что вышеперечисленные меры исчерпали свой ресурс и страна нуждается в новых подходах, которые помогут развитию производств.

«Эти меры вызывают позитивное восприятие бизнеса. Мораторий на банкротство позволяет компании, оказавшейся в сложной ситуации не платить контрагентам, но погашать кредиты, платить налоги. Оборотная сторона в том, что мораторием уже начинают злоупотреблять. Это может вызвать системную цепочку неплатежей. В правительстве посчитали, что сейчас нет столько компаний, которые могут обанкротиться. Да и продлевать его до бесконечности невозможно. Что касается кредитов системообразующим предприятиям, а на это было выделено порядка 800 миллиардов рублей, то здесь надо опираться на ключевую ставку Центробанка. Когда эти кредиты вводили, то ставка регулятора зашкаливали, кредиты выдавались под 24-25% годовых. Сейчас ключевая ставка ЦБ снизилась до 8% и обычные кредиты выдаются по тем же ставкам, под которые давались льготные. Сейчас нужна программа по повышению доступности капитала, как через банки, так и через фондовой рынок – облигации, акционерный капитал. Сейчас эти программы ждут. Возможно, на Восточном экономическом форуме (пройдет 5-8 сентября, прим. НСН) будет это озвучено», - сказал Свириденко.