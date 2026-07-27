В Удмуртии эвакуированы логистические объекты Wildberries

Логистические объекты компании Wildberries в удмуртском Сарапуле эвакуировали на фоне беспилотной атаки в регионе. Об этом говорится в сообщении организации.

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Ранее глава Удмуртии Александр Бречалов заявил, что республике отражают массированную атаку БПЛА. По предварительным данным, обошлось без пострадавших, отмечает RT.

«Сортировочный центр и логистический комплекс в Сарапуле были эвакуированы», - указали в Wildberries.

Такие шаги предприняли в соответствии с требованиями безопасности.

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ФОТО: ТАСС / Александр Щербак
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