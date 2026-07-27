Шесть человек пострадали при стрельбе в Чикаго
Неизвестный открыл стрельбу в районе Гумбольдт-парк на северо-западе американского Чикаго, пострадали как минимум шесть человек. Об этом сообщил телеканал ABC.
По его данным, около 02.09 (10.09 мск) нападавший открыл огонь по толпе на открытом воздухе и скрылся.
«По меньшей мере шесть человек получили ранения, двое из них находятся в критическом состоянии», - отмечает СМИ.
Огнестрельные ранения получили две женщины и четверо мужчин в возрасте 33-46 лет. Пострадавших доставили в больницы.
Ранее стрельба произошла в развлекательном комплексе в Сиэтле в США, погибли два человека, еще пятеро пострадали, пишет Ura.ru.
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