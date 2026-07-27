ФСБ задержала жителя Хабаровска, шпионившего в пользу разведки Новой Зеландии

«Установлено, что житель г. Хабаровска, 1971 г.р., инициативно установил контакт с представителями Службы безопасности и разведки Новой Зеландии», - отметили в ФСБ.

Уточняется, что иностранное ведомство входит в масштабный англосаксонский альянс «Пять глаз» с участием США, Великобритании, Канады, Австралии. Россиянин через зарубежные почтовые сервисы и мессенджеры передал разведке сведения, которые могут быть использованы против безопасности России.

В отношении задержанного возбудили уголовное дело о госизмене. Фигурант заключен под стражу.

Ранее ФСБ задержала россиянку за подготовку подрыва автомобиля сотрудника органов безопасности в Москве, пишет Ura.ru.

