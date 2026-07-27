Мир на Ближнем Востоке? Что стоит за прекращением огня США и Ирана
Конфликтующие страны решили остановить удары по объектам друг друга. Лидеры утверждают, что следующий ход за дипломатами.
Иран объявил о прекращении своих ударов по американским объектам в странах Персидского залива в ночь на 27 июля. Об этом сообщил официальный представитель армии Ирана Мохаммад Акраминия. Его слова передают иранские СМИ.
РЕАКЦИЯ США
Акраминия подчеркнул, что Тегеран принял такое решение, поскольку США сами не атаковали их впервые за последние две недели. Уточняется, что Пентагон прекратил бомбардировки по приказу американского президента Дональда Трампа. Такой инсайд приводит портал Axios.
Трамп сообщил Пентагону, что время дать шанс дипломатии, добавляют журналисты сайта с ссылкой на свои источники. Впрочем, New York Times утверждает, что прекращение атак связано с истощением американских арсеналов. Ранее глава Объединенного комитета начальников штабов США генерал Дэн Кейн на брифингах также признал, что «возможности военно-воздушных сил имеют свои пределы», а эксперты Пентагона предупредили, что одни лишь ракетные удары не заставят Иран капитулировать.
Более того, министерство войны США попало в скандал с сокрытием потерь в ходе боевых действий на Ближнем Востоке. 25 июля ведомство потеряло четверых погибших военнослужащих и десятки раненых из своей системы учета. Позднее информация была восстановлена, но изменился способ подсчет жертв. В рамках новой системы раненые и убитые солдаты, начиная с 7 июля — даты, когда режим прекращения огня начал рушиться и боевые действия усилились, — больше не отображаются на сайте вместе с остальными потерями с начала войны. Вместо этого они размещены на новой странице с общим названием «потери в ходе зарубежных операций». Источники CNN в администрации президента объяснили этот шаг желанием снизить общественное недовольство от непопулярной войны. По данным иранского агентства Tashim, она нанесла ущерб США на $20 миллиардов.
ДИПЛОМАТИЯ И ТОРГОВЛЯ
Посредниками в конфликте между Ираном и США выступит делегация из Омана. Ее представители уже прибыли в Тегеран. В свою очередь, иранское министерство иностранных дел назвало дискуссии продуктивными.
Однако иранские военные не готовы снимать морскую блокаду с Ормузского пролива. За неделю сразу три нефтяных танкера подорвались на морских минах, так как попытались отклониться от безопасных маршрутов и пройти акваторию без соглашения с Ираном. В свою очередь, военно-морские силы США развернули 12 судов и вывели из строя два танкера, которые нарушали блокаду Тегерана и шли в его сторону.
Торговый кризис осложнили союзники Ирана — движение хуситов в Йемене. 20 июля 2026 года оно официально объявило о введении «морского эмбарго» против Саудовской Аравии в Баб-эль-Мандебском проливе. Это единственный и кратчайший маршрут для кораблей в Европу через Суэцкий канал. Хуситы уже атаковали ракетами и дронами два саудовских нефтяных танкера — Encelia и Layla — в акватории Красного моря, а также нанесли удары по береговой инфраструктуре нефтегиганта из Саудовской Аравии Aramco в городах Джизан и Янбу.
Впрочем, цены на нефть снизились, несмотря на обострение блокады. После заявлений о прекращении обоюдных ударов от Ирана и США цена за баррель марки Brent упала до $88. До этого из-за боевых действий она превышала отметку в $100.
ЧТО БУДЕТ ДАЛЬШЕ
Конфликт Ирана и США стал разрастаться. Утром 25 июля Украина атаковала иранское торговое судно в Каспийском море. В результате этого на корабле произошел взрыв, один моряк погиб, а еще один был ранен, передает агентство IRNA. Удар подтвердил украинский президент Владимир Зеленский.
Глава МИД Ирана Аббас Арагчи выступил с резким заявлением в адрес Украины, обвинив ее в атаке на иранское торговое судно в Каспийском море, в результате которой погиб член экипажа. Тегеран пригрозил ответными мерами. В ответ на это Зеленский заявил, что стороны уже находятся в состоянии войны из-за отношений Ирана и России. Об этом он сообщил в интервью телеканалу Sky News.
В открытую войну с Ираном призывают вступить и монархии Персидского залива. Они требуют от Трампа перейти к более жёстким действиям, вплоть до наземного вторжения и захвата ключевого нефтяного терминала на острове Харг. Некоторые чиновники считают, что Тегеран не пойдёт на уступки по Ормузскому проливу и ядерной программе без силового давления, а затяжной конфликт отпугивает инвесторов и туристов. Такую информацию опубликовал Bloomberg.
Генеральный директор Центра изучения современного Ирана Раджаб Сафаров объяснил НСН, что такой сценарий уже находится в разработке у американских военных.
«Если перемирие возможно, то только на иранских условиях. Из Вашингтона раздаются намёки на то, что американцы готовят полномасштабную агрессию по отношению к Ирану. Это означает вывод эскалации на новый уровень напряжённости: удары будут наноситься уже по основным военно‑техническим и оборонительным объектам Ирана», — поделился он.
В свою очередь, МИД России вечером 26 июля сообщил о телефонном разговоре министра иностранных дел РФ Сергея Лаврова с иранским коллегой Аббасом Аракчи. Разговор состоялся по инициативе иранской стороны. Тегеран проинформировал Москву об усилиях по деэскалации напряженности на Ближнем Востоке.
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