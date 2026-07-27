РЕАКЦИЯ США



Акраминия подчеркнул, что Тегеран принял такое решение, поскольку США сами не атаковали их впервые за последние две недели. Уточняется, что Пентагон прекратил бомбардировки по приказу американского президента Дональда Трампа. Такой инсайд приводит портал Axios.



Трамп сообщил Пентагону, что время дать шанс дипломатии, добавляют журналисты сайта с ссылкой на свои источники. Впрочем, New York Times утверждает, что прекращение атак связано с истощением американских арсеналов. Ранее глава Объединенного комитета начальников штабов США генерал Дэн Кейн на брифингах также признал, что «возможности военно-воздушных сил имеют свои пределы», а эксперты Пентагона предупредили, что одни лишь ракетные удары не заставят Иран капитулировать.



Более того, министерство войны США попало в скандал с сокрытием потерь в ходе боевых действий на Ближнем Востоке. 25 июля ведомство потеряло четверых погибших военнослужащих и десятки раненых из своей системы учета. Позднее информация была восстановлена, но изменился способ подсчет жертв. В рамках новой системы раненые и убитые солдаты, начиная с 7 июля — даты, когда режим прекращения огня начал рушиться и боевые действия усилились, — больше не отображаются на сайте вместе с остальными потерями с начала войны. Вместо этого они размещены на новой странице с общим названием «потери в ходе зарубежных операций». Источники CNN в администрации президента объяснили этот шаг желанием снизить общественное недовольство от непопулярной войны. По данным иранского агентства Tashim, она нанесла ущерб США на $20 миллиардов.