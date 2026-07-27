Над Россией сбили 276 украинских беспилотников

Дежурные средства ПВО нейтрализовали над регионами России более 270 беспилотников ВСУ самолетного типа, передает Минобороны.

«В течение прошедшей ночи... перехвачены и уничтожены 276 украинских беспилотных летательных аппарата самолетного типа», - рассказали в ведомстве.

БПЛА ликвидировали в Белгородской, Брянской, Воронежской, Калужской, Курской, Нижегородской, Орловской, Пензенской, Ростовской, Тульской, Ульяновской и Ярославской областях. Также дроны уничтожили над Крымом, Татарстаном, Удмуртией, Краснодарским краем и Московским регионом. Кроме того, беспилотники нейтрализовали над водами Черного и Азовского морей.

Ранее российские военные уничтожили более тысячи БПЛА за сутки, пишет Ura.ru.

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ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:ПВОМинобороныБеспилотники

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