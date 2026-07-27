«Роскосмос» заявил об успешных испытаниях измерительного пункта «Сахалин»
Входящий в госкорпорацию «Роскосмос» холдинг «Российские космические системы» завершил испытания антенного комплекса и технологического модуля трассового измерительного пункта «Сахалин». Об этом говорится в сообщении «Роскосмоса».
«В ходе тестирования специалисты подтвердили готовность технических средств к сопровождению пусковых кампаний с космодрома "Восточный"», - указано в сообщении.
Кроме того, подтвердили работоспособность инженерные системы главного здания комплекса средств измерений, сбора, обработки информации - унифицированного техмодуля.
Измерительный пункт находится в городе Поронайск Сахалинской области. Он предназначен для сбора измерительной информации при пусках с «Восточного», приема данных и управления космическими аппаратами. В унифицированном технологическом модуле размещены программно-аппаратные комплексы, оборудование для информационного сопровождения пусков, контроля за движением разгонных блоков.
Ранее «Роскосмос» заявил о первом пуске ракеты-носителя среднего класса «Союз-5», пишет Ura.ru.
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