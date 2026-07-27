СМИ: В Юрмале снесли усадьбу Михаила Задорнова
«Родовую усадьбу» сатирика Михаила Задорнова в Юрмале снесли новые собственники, чтобы не ассоциироваться с артистом. Об этом сообщает Telegram-канал SHOT.
Издание напомнило, что Задорнов приобрел дом в Латвии в 1990 году. В здании было десять комнат, общая площадь участка составляла 2,8 тысячи квадратных метров. После смерти сатирика в 2017 году недвижимость досталась его первой жене Велте Задорновой. Однако живущая в Москве женщина не смогла содержать дом на расстоянии.
«В апреле 2020-го жилье выставили на аренду, а затем продали. Уже в октябре новые владельцы запросили у Юрмальской гордумы разрешение на снос здания. Работы пришлось согласовывать с Национальным управлением культурного наследия... потому что участок находится на территории градостроительного памятника государственного значения», - отмечает SHOT.
Власти разрешили снос. На месте дома Задорнова появился современный двухэтажный коттедж стоимостью около 3 млн евро.
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