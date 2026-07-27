В МВД предупредили о способе хищения аккаунтов в Telegram без пароля и смс

Как отметили в ведомстве, эксперты «Лаборатории Касперского» выявили вредоносное ПО «Обновление телеметрии Windows».

«После запуска на компьютере она похищает данные сессии Telegram для Windows, что позволяет... получить доступ к учетной записи без ввода пароля и кодов подтверждения», - предупредили в МВД.

Такая программа может попасть на устройство при загрузке из непроверенного источника. В МВД посоветовали скачивать программы с проверенных ресурсов, не открывать подозрительные вложения или ссылки в мессенджерах и электронной почте, обновлять приложения и операционную систему. Кроме того, эксперты рекомендовали запускать антивирус и проверять активные сеансы в Telegram, завершая неизвестные подключения.

Ранее правоохранители предупредили, что злоумышленники начали намеренно оставляют банковские карты в банкоматах. При такой схеме мошенники могут обвинить нашедшего карту человека в краже и пытаться вымогать деньги.

