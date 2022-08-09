Володин: Более 77% иностранных компаний не закрыли бизнес в России

Большинство зарубежных компаний не стали закрывать бизнес в России на фоне специальной военной операции РФ на Украине, в стране продолжают работу 77,6% из 1382 иностранных предприятий. Об этом заявил спикер Госдумы Вячеслав Володин.

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Как отметил политик, многие компании не прекратили деятельность в РФ, «несмотря на беспрецедентное давление, шантаж и санкции», пишет RT.

«Вашингтон и Брюссель сами себя выпороли. Санкционная политика привела к росту цен, инфляции и дефициту энергоресурсов», — написал Володин в своем Telegram-канале.

Председатель Госдумы добавил, что иностранные компании неохотно уходят с российского рынка, отмечает РИА ФАН. Как пояснил Володин, это влечет издержки для предприятий и «отсутствие перспектив вернуться».

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ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:БизнесРоссияВячеслав Володин
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