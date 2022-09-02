В России продлят программу параллельного импорта

Слова главы Минэкономразвития приводит РИА Новости. Как отметил Решетников, действие программы, рассчитанной до конца года, продлят.

«На сегодняшний момент еще на год продлено 37 мер антикризисных. Это меры, конечно, регуляторные, связанные с упрощением грузопотоков и товарооборота внутри страны и при прохождении границы, защита интересов арендодателей перед арендаторами из недружественных стран, упрощение продажи отдельных видов лекарств. <...> Продлен и параллельный импорт, и упрощенный порядок декларирования ввозимой продукции, и ускорение таможенных процедур. Все это будет дальше действовать», - подчеркнул министр.

Параллельный импорт запустили в России в марте на фоне западных санкций. Программа предполагает ввоз оригинальных товаров в РФ без разрешения правообладателя или производителя.

