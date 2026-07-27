В двух районах Брянской области при атаках ВСУ пострадали два человека

Два человека пострадали при атаке украинских дронов в Климовском и Стародубском районах Брянской области. Об этом заявил врио главы региона Егор Ковальчук.

По его словам, дрон-камикадзе ударил по движущемуся гражданскому автомобилю в селе Старый Ропск, пострадал местный житель.

«Еще одна целенаправленная атака - по территории тракторного стана около села Понуровка... Ранен местный житель», - написал Ковальчук на платформе «Макс».

Ранее в Ростове-на-Дону при атаке ВСУ погибли два человека, пятеро пострадали, напоминает Ura.ru.

