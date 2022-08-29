«Приносит прибыль»: В Госдуме назвали фальстартом просьбу бизнеса о продлении параллельного импорта

По мере реализации задач параллельного импорта будет меняться номенклатура товаров, которые будут разрешены к ввозу, сказал НСН парламентарий Владимир Гутенев.

Бизнес от параллельного импорта получает высокую прибыль, потому что рубль укрепился и покупать зарубежные товары стало выгодно. Причин для отмены параллельного импорта сейчас нет, заявил председатель комитета Госдумы по промышленности и торговле Владимир Гутенев в беседе с Telegram-каналом «Радиоточка НСН».

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Ранее стало известно, что бизнес попросил Минпромторг продлить действие параллельного импорта на 2023 год. Речь идет не только о смартфонах и бытовой техники, но и, например, о чае, кофе, алкоголе, парфюмерии, косметики. Гутенев назвал фальстартом просьбу бизнеса.

«Думаю, что это некий фальстарт. Минпромторг своевременно ввел параллельный импорт, что позволило решить ряд вопросов в части бытовых товаров, комплектующих, которые необходимы. Это живой процесс. По мере реализации задач параллельного импорта будет меняться номенклатура товара, которые разрешат к ввозу», - сказал Гутенев.
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Собеседник «Радиоточки НСН» отметил, что причин не продлевать параллельный импорт сегодня нет, да и бизнесу это приносит хорошую прибыль за счет крепкого рубля.

«Не вижу причин не продлять параллельный импорт. Не представляется сложным и механизм, который внедрен. Бизнес получил высокомаржинальные доходы, потому что рубль усилился, импортные операции стали еще более выгодными. Мы видим решение тех задач, которое ставило правительство, поскольку они приносят хорошую доходность», - подчеркнул Гутенев.
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Ранее генеральный директор информационно-аналитического агентства Infoline Иван Федяков в эфире НСН заявил, что параллельный импорт привел к бесконтрольному сбыту подделок.


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ФОТО: РИА Новости / Наталья Селиверстова
ТЕГИ:ГосдумаСанкции Против РоссииБизнесИмпорт
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