ЕС исключил из санкций российский соболиный мех

Евросоюз в рамках 21-го пакета санкций в отношении России исключил из-под запрета на импорт мехов соболиные шкурки. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на приложение XXI к санкционному регламенту ЕС, размещенному в Официальном журнале сообщества.

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Соболя прямо исключили из перечня запрещенных к импорту из РФ позиций. В документе указано, что запрет «распространяется на выделанные меховые шкурки, за исключением соболя».

По данным издания Euractiv, такое исключение сделали по просьбе Италии и Греции - одних из крупнейших европейских импортеров соболиного меха. Еврокомиссия объяснила послабление в антироссийских санкциях тем, что соболиные шкурки, вероятно, «очень трудно достать где-либо еще».

Ранее ЕС принял очередной пакет санкций против России, напоминает Ura.ru.

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ФОТО: РИА Новости
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