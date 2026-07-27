ЕС исключил из санкций российский соболиный мех
Евросоюз в рамках 21-го пакета санкций в отношении России исключил из-под запрета на импорт мехов соболиные шкурки. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на приложение XXI к санкционному регламенту ЕС, размещенному в Официальном журнале сообщества.
Соболя прямо исключили из перечня запрещенных к импорту из РФ позиций. В документе указано, что запрет «распространяется на выделанные меховые шкурки, за исключением соболя».
По данным издания Euractiv, такое исключение сделали по просьбе Италии и Греции - одних из крупнейших европейских импортеров соболиного меха. Еврокомиссия объяснила послабление в антироссийских санкциях тем, что соболиные шкурки, вероятно, «очень трудно достать где-либо еще».
Ранее ЕС принял очередной пакет санкций против России, напоминает Ura.ru.
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