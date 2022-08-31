«Все, забудьте!»: Экономист предложил лишить недружественные страны прав на патенты
Западные страны должны забыть, что у них есть права запрещать нам взламывать Windows, копировать медикаменты, оборудование, сказал НСН экономист Василий Колташов.
Перед Россией встает вопрос об освобождении интеллектуальной собственности недружественных стран. Пусть забудут, что у них есть права запрещать нам взламывать Windows, копировать медикаменты, оборудование и производить их в России, заявил руководитель Центра политэкономических исследований Института нового общества, экономист Василий Колташов в беседе с Telegram-каналом «Радиоточка НСН».
Ранее стало известно, что подготовило сценарии развития экономики России до 2030 года. Целевой сценарий предполагает ускоренную адаптацию к новым условиям – предложенные системные решения должны помочь преодолеть спад и выйти на устойчивый рост уже в 2024 году. Еще одно ключевое направление – обеспечение технологической самостоятельности. Колташов считает, что России надо лишить все недружественные страны прав на интеллектуальную собственность.
«Перед Россией встает вопрос об освобождении интеллектуальной собственности недружественных государств. Возникла странная ситуация, мы все еще признаем их привилегии, которые они сами себе дали в отношении интеллектуальных продуктов. Запрещают нам пользоваться технологиями. Это все должно стать законным. У нас есть перечень недружественных государств, утвержденный правительством, они все должны потерять право на интеллектуальную собственность. Пусть забудут, что у них есть права запрещать нам взламывать Windows, разбирать его, копировать медикаменты, оборудование и производить его у нас», - сказал Колташов.
Собеседник «Радиоточка НСН» признает, что собственное производство высокотехнологичной продукции сложная задача для России. В этом вопросе помогает параллельный импорт.
«Производство собственного оборудования, собственных станков, деталей, изделий микроэлектроники – сложная задача для нашей экономики. В этой сфере в последние годы делалось очень мало. Вступление России в ВТО было обставлено так, чтобы сделать максимум выгод для экспортеров стали, но не дать развиваться высокотехнологичным сферам. Параллельный импорт позволил уже сейчас ввезти товары, которые Запад хотел сделать для нас недоступными. Стоит задача организация торговли так, чтобы мы не нуждались ни в чем. Конечно, особенную трудность представляет закупка промышленного оборудования, станков, комплектующих», - отметил Колташов.
Что касается планов правительства в краткосрочной и долгосрочной перспективе, то, по словам Колташова, пока власти осторожничают и выход на экономический рост может произойти в 2023 году.
«Правительство закладывает 2024 год из осторожности. Преодоление потерь, которые произошли в этом году из-за шока от радикальных западных санкций, и дальнейший выход на растущий ВВП по новой модели может состояться в 2023 году. Российская экономика, на мой взгляд, выйдет на новый подъем. Все, что происходит сейчас – это не погружение в пучину бездны и вечной изоляции от мира, как нам пытаются объяснить прозападные эксперты. Россия находится в тесном контакте с большинством стран мира, исключая коллективный Запад. В этой ситуации экономический рост будет происходить. Внешняя торговая конъюнктура она благоприятна для российской экономики. Мировые цены повышаются, это показали последние полтора года. Да, это повышение не непрерывное, происходит коррекция, но общая линия такая, что нефть, газ, зерно, удобрения, металлы дорожают», - резюмировал Колташов.
Ранее Василий Колташов говорил в эфире НСН, что назвал экономический кризис «особенностями нового подъема» России.
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