«Все, забудьте!»: Экономист предложил лишить недружественные страны прав на патенты

Что касается планов правительства в краткосрочной и долгосрочной перспективе, то, по словам Колташова, пока власти осторожничают и выход на экономический рост может произойти в 2023 году.

«Правительство закладывает 2024 год из осторожности. Преодоление потерь, которые произошли в этом году из-за шока от радикальных западных санкций, и дальнейший выход на растущий ВВП по новой модели может состояться в 2023 году. Российская экономика, на мой взгляд, выйдет на новый подъем. Все, что происходит сейчас – это не погружение в пучину бездны и вечной изоляции от мира, как нам пытаются объяснить прозападные эксперты. Россия находится в тесном контакте с большинством стран мира, исключая коллективный Запад. В этой ситуации экономический рост будет происходить. Внешняя торговая конъюнктура она благоприятна для российской экономики. Мировые цены повышаются, это показали последние полтора года. Да, это повышение не непрерывное, происходит коррекция, но общая линия такая, что нефть, газ, зерно, удобрения, металлы дорожают», - резюмировал Колташов.

Ранее Василий Колташов говорил в эфире НСН, что назвал экономический кризис «особенностями нового подъема» России.



