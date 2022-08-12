«Чиновники не слышат»: Бизнес просит субсидированные кредиты

Ранее стало известно, что объем кредитов, попавших под реструктуризацию с конца февраля, превысил 9,5 триллионов рублей. По данным Центробанка, 88% этой суммы — долги крупного бизнеса. Масштабы пересмотра условий по таким кредитам уже превзошли показатели пандемии. Гришина считает, что подобная мера поддержки имеет право на жизнь, но нужно расширять доступность и субсидированных кредитов.

«Реструктуризация долга просто дает возможность по времени растянуть оплату и держаться на плаву. У банков в сложившейся ситуации тоже немного вариантов. Предприятие может объявить себя банкротом. Другое дело, как будет вести себя Центробанк и на каком уровне будет ключевая ставка. Не будут ли банки через реструктуризацию пытаться предпринимателю выкрутить руки повышением кредитной ставки? Конечно, хотелось бы, чтобы кредиты для бизнеса были субсидированными, чтобы можно было развивать бизнес. Но любая мера, которая помогает предпринимателям, неплохая», - сказала Гришина.

Собеседница «Радиоточки НСН» считает, что реструктуризация долгов бизнес не пугает, больше предпринимателей волнуют законодательные изменения.