«Чиновники не слышат»: Бизнес просит субсидированные кредиты
Реструктуризация долгов позволяет только растянуть оплату по времени, но бизнесу надо дать возможность и развиваться, сказала НСН предприниматель Янина Гришина.
Реструктуризация кредита – неплохая мера, но эффективность зависит от Центробанка и ключевой ставки. Ведь банки через изменения условий кредита могут попытаться выкрутить руки предпринимателю за счет повышения процентной ставки, заявила председатель РОО «Содействие малому бизнесу» Янина Гришина в беседе с Telegram-каналом «Радиоточка НСН».
Ранее стало известно, что объем кредитов, попавших под реструктуризацию с конца февраля, превысил 9,5 триллионов рублей. По данным Центробанка, 88% этой суммы — долги крупного бизнеса. Масштабы пересмотра условий по таким кредитам уже превзошли показатели пандемии. Гришина считает, что подобная мера поддержки имеет право на жизнь, но нужно расширять доступность и субсидированных кредитов.
«Реструктуризация долга просто дает возможность по времени растянуть оплату и держаться на плаву. У банков в сложившейся ситуации тоже немного вариантов. Предприятие может объявить себя банкротом. Другое дело, как будет вести себя Центробанк и на каком уровне будет ключевая ставка. Не будут ли банки через реструктуризацию пытаться предпринимателю выкрутить руки повышением кредитной ставки? Конечно, хотелось бы, чтобы кредиты для бизнеса были субсидированными, чтобы можно было развивать бизнес. Но любая мера, которая помогает предпринимателям, неплохая», - сказала Гришина.
Собеседница «Радиоточки НСН» считает, что реструктуризация долгов бизнес не пугает, больше предпринимателей волнуют законодательные изменения.
«Пугают административные барьеры и непродуманные законы, принятые Госдумой, которые аукнутся: о рекламе, о ювелирах, который приведет к росту налоговой нагрузки и 97% предпринимателей уйдут в тень или закроются. Поэтому кредиты дело не такой большой важности, если говорить об общем объеме потребностей. У чиновников-то зарплата не поменялась, и как не слушали бизнес, так и не слушают», - резюмировала Гришина.
Ранее Янина Гришина в эфире НСН говорила, что если власти повысят налоги для российского бизнеса, то это можно будет сравнить с убийством, россияне уже массово перестают открывать свое дело из-за невозможных условий.
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