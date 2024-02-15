Союзлегпром: Кроссовки в России подешевели благодаря реэкспорту

Снижение цен на кроссовки произошло за счет поставок из дружественных России стран , заявили НСН в Союзлегпроме.

Снижение цен на кроссовки вызвало растущее российское производство, параллельный импорт и налаженные прямые поставки из Китая, Турции и ряда стран Средней Азии, заявил НСН вице-президент Союзлегпрома Игорь Ульянов.

Духи в России подешевели за год в среднем почти на четверть

В 2023 году цены на кроссовки в России снизились на 32,4%. По информации экспертов, в стране спрос на кроссовки вырос на 7,3% в магазинах и на 33,7% в онлайн-продажах.

«В России резко возросли поставки по параллельному импорту, а также увеличились прямые поставки из КНР, Турции и ряда стран Средней Азии. Из-за растущего спроса на кроссовки увеличилось и российское производство этой продукции - все это, в целом, вызвало снижение цен», - разъяснил собеседник НСН.

Россиянам предрекли рост цен на Adidas и Reebok на 50%

По его словам, брендовые кроссовки в Россию ввозят через дружественные страны.

«Что касается подлинно брендовой продукции, она, хотя и в меньших объемах чем ранее, поступает через дружественные страны посредством реэкспорта, но эта продукция, как правило, высокого ценового сегмента. Впрочем, такие бренды частично возвращаются на российский рынок примерно с середины 2022 года под офшорными (аффилированными) аббревиатурами. Спрос в России на эту продукцию, по многим прогнозам, в ближайшей перспективе не сократится», - отметил Ульянов.

Ранее Ульянов в беседе с «Радиоточкой НСН» заявил, что продукция Adidas по-прежнему востребована в России, наши производители смогли заместить около половины рынка, где был представлен бренд.

Подписывайтесь на НСН: Новости | Дзен | VK | Telegram

ФОТО: РИА Новости / Павел Бедняков
ТЕГИ:ЦеныОдеждаРоссия

Горячие новости

Все новости

партнеры