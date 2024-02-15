Союзлегпром: Кроссовки в России подешевели благодаря реэкспорту

В 2023 году цены на кроссовки в России снизились на 32,4%. По информации экспертов, в стране спрос на кроссовки вырос на 7,3% в магазинах и на 33,7% в онлайн-продажах.

«В России резко возросли поставки по параллельному импорту, а также увеличились прямые поставки из КНР, Турции и ряда стран Средней Азии. Из-за растущего спроса на кроссовки увеличилось и российское производство этой продукции - все это, в целом, вызвало снижение цен», - разъяснил собеседник НСН.