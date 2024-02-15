Союзлегпром: Кроссовки в России подешевели благодаря реэкспорту
Снижение цен на кроссовки произошло за счет поставок из дружественных России стран , заявили НСН в Союзлегпроме.
Снижение цен на кроссовки вызвало растущее российское производство, параллельный импорт и налаженные прямые поставки из Китая, Турции и ряда стран Средней Азии, заявил НСН вице-президент Союзлегпрома Игорь Ульянов.
В 2023 году цены на кроссовки в России снизились на 32,4%. По информации экспертов, в стране спрос на кроссовки вырос на 7,3% в магазинах и на 33,7% в онлайн-продажах.
«В России резко возросли поставки по параллельному импорту, а также увеличились прямые поставки из КНР, Турции и ряда стран Средней Азии. Из-за растущего спроса на кроссовки увеличилось и российское производство этой продукции - все это, в целом, вызвало снижение цен», - разъяснил собеседник НСН.
По его словам, брендовые кроссовки в Россию ввозят через дружественные страны.
«Что касается подлинно брендовой продукции, она, хотя и в меньших объемах чем ранее, поступает через дружественные страны посредством реэкспорта, но эта продукция, как правило, высокого ценового сегмента. Впрочем, такие бренды частично возвращаются на российский рынок примерно с середины 2022 года под офшорными (аффилированными) аббревиатурами. Спрос в России на эту продукцию, по многим прогнозам, в ближайшей перспективе не сократится», - отметил Ульянов.
Ранее Ульянов в беседе с «Радиоточкой НСН» заявил, что продукция Adidas по-прежнему востребована в России, наши производители смогли заместить около половины рынка, где был представлен бренд.
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- Милохин заявил, что его считают врагом в России из-за «Ледникового периода»
- Депутат Соболев: Выход к западным границам Украины остановит обстрелы Белгорода
- Минздрав: Шесть человек погибли при атаке ВСУ на Белгород
- Уникальная выставка в честь 225-летия Пушкина откроется в Москве в феврале
- Мосбиржа объяснила сбой на своем сервере редкой технической ошибкой
- СМИ: Киркоров исполнил песню украинского композитора перед бойцами СВО
- Шеф-повар из Аргентины назвал клеветой сообщения о своей пропаже в Москве
- Британия переправит в Восточную Европу более 50 танков
- «Оставьте людей в покое»: Собчак заступилась за Лолиту
- ВОЗ: Система здравоохранения в Газе близка к краху
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru