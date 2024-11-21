«Черный момент для МУС»: В МИД Израиля раскритиковали ордер на арест Нетаньяху

Выдача ордера на арест израильского премьера Биньямина Нетаньяху и экс-министра обороны страны Йоава Галанта является «чёрным моментом» для Международного уголовного суда (МУС). Об этом в своих соцсетях написал глава МИД Израиля Гидеон Саар.

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По его мнению, приняв это решение «МУС потерял всякую легитимность своего существования и деятельности».

Дипломат также указал, что действия суда направлены не только против Нетаньяху и Галанта, но и на «право Израиля на самооборону».

«Решение МУС направлено против страны, которая подверглась крупнейшему нападению и угрозам в мире... которую другие страны региона открыто... стремятся уничтожить», - заключил Саар.

Ранее в движении ХАМАС заявили, что приветствуют решение МУС, так как оно отвечает интересам Палестины, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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Фото: telegram.org
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