Франция поддержала ордер МУС на арест Нетаньяху и Галанта
В министерстве иностранных дел Франции заявили о поддержке решения Международного уголовного суда (МУС) о выдаче ордера на арест экс-министра обороны Израиля Йоава Галанта и главы израильского правительства Биньямина Нетаньяху. Об этом сообщило агентство Reuters.
В дипломатическом ведомстве заявили, что Париж будет руководствоваться принципами МУС и поддерживает решения инстанции.
Ранее глава МИД Израиля Гидеон Саар заявил, что выдача ордера на арест Нетаньяху и Галанта является «черным моментом» для МУС. Об этом сообщил Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru