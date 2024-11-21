Франция поддержала ордер МУС на арест Нетаньяху и Галанта

В министерстве иностранных дел Франции заявили о поддержке решения Международного уголовного суда (МУС) о выдаче ордера на арест экс-министра обороны Израиля Йоава Галанта и главы израильского правительства Биньямина Нетаньяху. Об этом сообщило агентство Reuters.

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В дипломатическом ведомстве заявили, что Париж будет руководствоваться принципами МУС и поддерживает решения инстанции.

Ранее глава МИД Израиля Гидеон Саар заявил, что выдача ордера на арест Нетаньяху и Галанта является «черным моментом» для МУС. Об этом сообщил Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: EPA / ТАСС
ТЕГИ:МИДФранцияАрестНетаньяху

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