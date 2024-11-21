Аксенов предложил ограничить развлекательные передачи на период СВО
Следует ограничить на центральных телеканалах развлекательные передачи, конкурсы и шоу на период проведения специальной военной операции (СВО). Об этом заявил глава Крыма Сергей Аксёнов.
В эфире телеканала «Крым 24» он указал, что нельзя делать так, чтобы одна часть страны «с утра до вечера развлекалась», в то время как другая воюет на фронте.
Аксёнов также призвал проводить торжественные мероприятия в республике «без мишуры и пафоса», в том числе встречу Нового года.
«Провести скромно – это будет являться элементом поддержки наших ребят», - заключил глава республики.
Ранее Аксенов призвал отказаться от использования термина «новые регионы России», сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru