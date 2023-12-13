Россиянам предрекли рост цен на Adidas и Reebok на 50%

Обувь и одежда брендов Adidas, Reebok, Puma и других производителей могу подорожать на 50% относительно прошлых лет. Об этом сообщило агентство ТАСС со ссылкой на старшего директора, главу ретейл-департамента CORE.XP Марину Малахатько.

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По ее словам, одной из основных причин является резкое удорожание логистики. Также на фоне антироссийский санкций продукция указанных брендов завозится в Россию сторонними дистрибуторами.

Малахатько добавила, что уже сейчас товары зарубежных спортивных брендов выросли в цене на 20%. Она подчеркнула, что это не предел.

Ранее вице-президент Союзлегпрома Игорь Ульянов в интервью НСН заявил, что продукция Adidas по-прежнему востребована в России, наши производители смогли заместить около половины рынка, где был представлен бренд.

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ФОТО: РИА Новости / Виталий Белоусов
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