Россиянам предрекли рост цен на Adidas и Reebok на 50%
Обувь и одежда брендов Adidas, Reebok, Puma и других производителей могу подорожать на 50% относительно прошлых лет. Об этом сообщило агентство ТАСС со ссылкой на старшего директора, главу ретейл-департамента CORE.XP Марину Малахатько.
По ее словам, одной из основных причин является резкое удорожание логистики. Также на фоне антироссийский санкций продукция указанных брендов завозится в Россию сторонними дистрибуторами.
Малахатько добавила, что уже сейчас товары зарубежных спортивных брендов выросли в цене на 20%. Она подчеркнула, что это не предел.
Ранее вице-президент Союзлегпрома Игорь Ульянов в интервью НСН заявил, что продукция Adidas по-прежнему востребована в России, наши производители смогли заместить около половины рынка, где был представлен бренд.
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- Гладков уволил главу района в Белгородской области из-за нарушения закона
- Россиянам предрекли рост цен на Adidas и Reebok на 50%
- Daily Mail: У Тома Круза роман с дочерью экс-депутата Госдумы
- Зеленский прибыл с необъявленным визитом в Норвегию
- Аргентина девальвирует официальный курс песо в два раза
- Аэропорт Краснодара планирует возобновить работу с 15 декабря
- Названы самые продаваемые категории товаров на маркетплейсах
- СМИ: Зеленский заявил, что Украина будет призывать в армию мужчин старше 45 лет
- ЦИК передал полномочия депутата Блоцкого его однопартийцу Егорову
- Улицы в центре Москвы перекроют из-за пресс-конференции Путина
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru