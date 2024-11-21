Из-за тайфуна на Филиппинах погибли 12 человек
21 ноября 202416:56
На Филиппинах 12 человек погибли, 4 числятся пропавшими без вести из-за разгула стихии, вызванного прохождением над островным государством тропического урагана «Ман-Йи», сообщает агентство France-Presse со ссылкой на местные власти.
Сейчас все силы брошены в стране на ликвидацию последствий. «Ман-Йи» обрушился на Филиппины в минувшие выходные.
Ранее астероид 2024 RW1 сгорел над Филиппинами 4 сентября, сообщил Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru