Из-за тайфуна на Филиппинах погибли 12 человек

На Филиппинах 12 человек погибли, 4 числятся пропавшими без вести из-за разгула стихии, вызванного прохождением над островным государством тропического урагана «Ман-Йи», сообщает агентство France-Presse со ссылкой на местные власти.

У берегов Филиппин зафиксировали землетрясение магнитудой 6,7

Сейчас все силы брошены в стране на ликвидацию последствий. «Ман-Йи» обрушился на Филиппины в минувшие выходные.

Ранее астероид 2024 RW1 сгорел над Филиппинами 4 сентября, сообщил Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: ТАСС / Marta Lavandier / AP
ТЕГИ:ПогодаПогибшиеФилиппиныУраган

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