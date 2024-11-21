Сербия обратилась к России за помощью в создании нового трубопровода
Сербия попросила Россию помочь в строительстве отвода, который через Венгрию подключит страну к нефтепроводу «Дружба», сообщил журналистам вице-президент «Транснефти» Владимир Каланда.
Он уточнил, что сербская «Транснафта» Панчево хотят построить трубопровод, который через территорию Венгрии выйдет на «Дружбу». В связи с этим Сербия обратилась за помощью к РФ.
Каланда заявил, что Россия готова оказать содействие в реализации этого проекта. Он считает, что такой шаг поможет Сербии стать более независимой в поставках нефти, а также существенно увеличить объемы сырья, которое поставляется в республику для внутреннего потребления.
Предполагается, что длина отвода от «Дружбы» составит около 300 километров.
Ранее сербский лидер Александр Вучич заявил, что страна оплачивает газ из России по цене, составляющей 60-63% от рыночной стоимости, передает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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