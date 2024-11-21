Мужчина и подросток отправились в колонию за диверсию на железной дороге
Российский суд приговорил к 15 и 6 годам колонии соответственно мужчину и несовершеннолетнего подростка за совершение диверсии на железной дороге в Брянской области. Об этом сообщило Западное межрегиональное следственное управление на транспорте Следственного комитета России.
Установлено, что осужденные совершили преступление в феврале 2024 года в Володарском районе Брянска, на перегоне Полпинская — Чернец. Мужчине предложило поджечь релейный шкаф некое лицо, активно поддерживающее ВСУ, на что тот ответил согласием и привлек к преступлению подростка.
Суд признал мужчину виновным в вовлечении в совершение преступления несовершеннолетнего, приготовлении к совершению диверсии и диверсии. Из 15 лет первые три года он проведет в тюрьме, остальной срок — в исправительной колонии. Подростка суд счел виновным в диверсии, наказание он будет отбывать в воспитательной колонии.
Ранее ФСБ задержала гражданина ФРГ, который причастен к совершенному в марте подрыву на газораспределительной станции в Калининграде и прибыл для осуществления новой диверсии на энергообъекте. Об этом сообщил Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru