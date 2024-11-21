Мужчина и подросток отправились в колонию за диверсию на железной дороге

Российский суд приговорил к 15 и 6 годам колонии соответственно мужчину и несовершеннолетнего подростка за совершение диверсии на железной дороге в Брянской области. Об этом сообщило Западное межрегиональное следственное управление на транспорте Следственного комитета России.

Деньги и привязанность: Лантратова рассказала, как детей склоняют к диверсиям

Установлено, что осужденные совершили преступление в феврале 2024 года в Володарском районе Брянска, на перегоне Полпинская — Чернец. Мужчине предложило поджечь релейный шкаф некое лицо, активно поддерживающее ВСУ, на что тот ответил согласием и привлек к преступлению подростка.

Суд признал мужчину виновным в вовлечении в совершение преступления несовершеннолетнего, приготовлении к совершению диверсии и диверсии. Из 15 лет первые три года он проведет в тюрьме, остальной срок — в исправительной колонии. Подростка суд счел виновным в диверсии, наказание он будет отбывать в воспитательной колонии.

Ранее ФСБ задержала гражданина ФРГ, который причастен к совершенному в марте подрыву на газораспределительной станции в Калининграде и прибыл для осуществления новой диверсии на энергообъекте. Об этом сообщил Telegram-канал «Радиоточка НСН».

Подписывайтесь на НСН: Новости | Дзен | VK | Telegram

ФОТО: РИА Новости / Максим Богодвид
ТЕГИ:Брянская ОбластьДиверсияСудПриговор

Горячие новости

Все новости

партнеры