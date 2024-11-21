Украина атаковала Севастополь ракетой «Нептун»
Украинские войска атаковали Севастополь противокорабельной ракетой «Нептун». Об этом в своем Telegram-канале заявил губернатор Севастополя Михаил Развожаев.
По словам главы города, снаряд уничтожили российские средства ПВО на значительном отдалении от берега, спецслужбы находятся в состоянии боевой готовности.
Развожаев также обратился к жителям Севастополя с просьбой соблюдать меры безопасности, сохранять спокойствие, оставаться в безопасных местах или временных укрытиях.
Ранее украинская сторона пыталась атаковать северные районы Астраханской области. Об этом сообщил Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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