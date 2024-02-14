В России стоимость кроссовок за год упала на 32%

По информации экспертов, в стране спрос на кроссовки вырос на 7,3% в магазинах и на 33,7% в онлайн-продажах. При этом средняя цена такой обуви в 2023 году составила 3502 рубля, в 2022 году она составляла 4658 рублей.

«По нашим данным, за прошедший год 56% продаж обуви приходились на ценовую категорию «ниже средней», - сказала руководитель товарной группы «Легпром» ЦРПТ (оператор государственной системы маркировки «Честный знак») Анна Петрушина.

Ранее стало известно, что цены на духи в России за год уменьшились на 24%, отмечает RT.

