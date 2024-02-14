Духи в России подешевели за год в среднем почти на четверть

Цены на духи в России за год уменьшились на 24%. Об этом свидетельствуют данные Центра развития перспективных технологий (ЦРПТ), оператора системы маркировки «Честный знак».

Как сообщают «Ведомости», средняя стоимость флакона всех видов духов в стране в 2023 году составила 1545 рублей. В 2022 году - 2042 рубля. Эксперты ЦРПТ объясняют тенденцию ростом спроса на товары российского производства, которые стоят дешевле импортных.

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При этом за минувшие два года духи зарубежных производителей подорожали минимум в два раза. На этом фоне отечественные парфюмерные компании получили преимущество в продвижении своей продукции и наращивания производства.

Как напоминает Telegram-канал «Радиоточка НСН», с 1 октября 2020 года в России введён полный запрет на производство и импорт немаркированных духов и другого парфюма.

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