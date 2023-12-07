«Такое не производим!»: В России сумели заместить Adidas только наполовину

Российским производителям удалось заместить примерно 50% той части рынка, где реализовывалась продукция «Адидас», но оригинальные товары бренда традиционно славятся своими высококачественными компонентами, заявили НСН в Союзлегпроме.

Продукция Adidas по-прежнему востребована в России, наши производители смогли заместить около половины рынка, где был представлен бренд, заявил НСН вице-президент Союзлегпрома Игорь Ульянов.

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Накануне стало известно, что Adidas и Reebok откроют свои магазины в России под вывеской ASP.

«По ряду данных, российским производителям удалось заместить примерно половину той части рынка, где реализовывалась продукция «Адидас». Однако оригинальная продукция этого бренда традиционно основывается на высококачественных компонентах, составляющих готовую продукцию. Многие из этих компонентов в России либо не производятся вовсе, либо производятся пока в недостаточном объеме. Импорт именно таких компонентов, а не низкокачественных заменителей, осложнен дорожающей логистикой и западными санкциями, поэтому более полное замещение оригинальной продукции «Адидас» сдерживается упомянутыми факторами», - сказал собеседник НСН.
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По его словам, в связи с возвращением оригинального бренда в нашу страну необходимость импортозамещения товаров уменьшается.

«Продукция Adidas по-прежнему востребована в России. 7 декабря в Москве стартовали продажи кроссовок и спортивных костюмов Adidas, поставляемых через ОАЭ. Появилась также информация об открытии магазинов нового бренда под названием Lamoda Sport, в дальнейшем эту сеть планируется расширять. В связи с этим конкурентоспособность российских аналогов и, соответственно, больший уровень замещения «Адидас» становятся, естественно, более проблематичными, чем в период, когда этот бренд временно ушел с российского рынка», - заключил эксперт.

Продукция Adidas появится в бывшем официальном магазине близ метро «Авиамоторная», однако она будет составлять не более 60% от всего ассортимента магазина — наряду с ней будет продаваться продукция Puma, Nike и других брендов. В свою очередь повышение цен объясняется особенностями логистики, курсом валют и эксклюзивностью после долгого простоя, передает «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости
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