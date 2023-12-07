«Такое не производим!»: В России сумели заместить Adidas только наполовину

По его словам, в связи с возвращением оригинального бренда в нашу страну необходимость импортозамещения товаров уменьшается.



«Продукция Adidas по-прежнему востребована в России. 7 декабря в Москве стартовали продажи кроссовок и спортивных костюмов Adidas, поставляемых через ОАЭ. Появилась также информация об открытии магазинов нового бренда под названием Lamoda Sport, в дальнейшем эту сеть планируется расширять. В связи с этим конкурентоспособность российских аналогов и, соответственно, больший уровень замещения «Адидас» становятся, естественно, более проблематичными, чем в период, когда этот бренд временно ушел с российского рынка», - заключил эксперт.

Продукция Adidas появится в бывшем официальном магазине близ метро «Авиамоторная», однако она будет составлять не более 60% от всего ассортимента магазина — наряду с ней будет продаваться продукция Puma, Nike и других брендов. В свою очередь повышение цен объясняется особенностями логистики, курсом валют и эксклюзивностью после долгого простоя, передает «Радиоточка НСН».

