Археологи нашли в Турции редкий медальон с изображением царя Соломона

Бронзовый христианский амулет V века нашей эры с изображением царя Соломона, поражающего дьявола копьем, обнаружили археологи в Турции, пишет Live Science.

В Мексике археологи обнаружили индейский портал в мир мертвых

Этот древний артефакт мог быть защитным талисманом римского кавалериста. На одной стороне амулета древнегреческая надпись: «Господь победил зло», а на другой — имена ангелов Азраила, Гавриила, Михаила и Исрафила. Такое изображение Соломона подчеркивает его значимость как религиозного символа для христианства, иудаизма и ислама.

Кулон нашли на территории бывшего Адрианополя, который был важным религиозным центром и местом дислокации кавалерийских частей. Уникальность находки подтверждает связь древнего города с религиозной и военной культурой. После изучения артефакт передадут в музей для выставки, отмечают авторы статьи.

Ранее золотые и серебряные женские украшения V-VI веков обнаружили российские ученые в могильнике Алмалык-дере в Бахчисарайском районе Крым, напоминает «Свободная пресса».

Подписывайтесь на НСН: Новости | Дзен | VK | Telegram

ФОТО: /vk.com/s.busurin
ТЕГИ:ТурцияАрхеологи

Горячие новости

Все новости

партнеры