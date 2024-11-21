Археологи нашли в Турции редкий медальон с изображением царя Соломона
Бронзовый христианский амулет V века нашей эры с изображением царя Соломона, поражающего дьявола копьем, обнаружили археологи в Турции, пишет Live Science.
Этот древний артефакт мог быть защитным талисманом римского кавалериста. На одной стороне амулета древнегреческая надпись: «Господь победил зло», а на другой — имена ангелов Азраила, Гавриила, Михаила и Исрафила. Такое изображение Соломона подчеркивает его значимость как религиозного символа для христианства, иудаизма и ислама.
Кулон нашли на территории бывшего Адрианополя, который был важным религиозным центром и местом дислокации кавалерийских частей. Уникальность находки подтверждает связь древнего города с религиозной и военной культурой. После изучения артефакт передадут в музей для выставки, отмечают авторы статьи.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru