В ХАМАС поприветствовали выдачу МУС ордера на арест Нетаньяху
Движение ХАМАС приветствует решение Международного уголовного суда (МУС) о выдаче ордера на арест премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху и экс-главы Минобороны страны Йоава Галанта.
В заявлении политбюро радикального палестинского движения говорится, что это важный исторический прецедент.
Также в ХАМАС отметили, что решение МУС отвечает интересам Палестины, и призвали все страны сотрудничать в привлечении Нетаньяху и Галанта к ответственности.
Ранее советник офиса израильского премьер-министра Дмитрий Гендельман заявил, что решение МУС - это «содействие террористическим атакам против Израиля», сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru