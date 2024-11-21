В ХАМАС поприветствовали выдачу МУС ордера на арест Нетаньяху

Движение ХАМАС приветствует решение Международного уголовного суда (МУС) о выдаче ордера на арест премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху и экс-главы Минобороны страны Йоава Галанта.

МУС выдал ордер на арест премьера Израиля Нетаньяху

В заявлении политбюро радикального палестинского движения говорится, что это важный исторический прецедент.

Также в ХАМАС отметили, что решение МУС отвечает интересам Палестины, и призвали все страны сотрудничать в привлечении Нетаньяху и Галанта к ответственности.

Ранее советник офиса израильского премьер-министра Дмитрий Гендельман заявил, что решение МУС - это «содействие террористическим атакам против Израиля», сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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