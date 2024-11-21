В Минпромторге опровергли запрет 80% моторных масел
Минпромторг России опроверг информацию о том, что 80% моторных масел в России может оказаться «вне закона» в 2025 году.
Ранее газета «Известия» сообщила, что в 2025 году большинство отечественных техжидкостей формально окажутся без подтверждения качества, так как заканчивается действие их трехлетних сертификатов, выданных до марта 2022-го за границей. С введением санкций официально продлить их невозможно, а без сертификатов этот товар нельзя ни производить, ни продавать, писала газета.
В пресс-службе Минпромторга разъяснили, что в статье газеты речь идет не о сертификатах, а об одобрениях автопроизводителей ОЕМ (Original Equipment Manufacturer). Отмечается, что одобрение ОЕМ выдается со стороны автопроизводителя и подтверждает, что состав масла и пакет присадок автопроизводителю известны.
Кроме того, в ведомстве подчеркнули, что одобрения ОЕМ не являются обязательными и считаются «маркетинговым ходом».
Ранее технический директор международной франчайзинговой сети автосервисов Fit Service Никита Родионов рассказал, что зимой причиной возгорания автомобиля может стать утечка технических жидкостей, а также другие неисправности, напоминает RT.
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- Россиянина приговорили к 14 годам колонии за госизмену
- Из-за тайфуна на Филиппинах погибли 12 человек
- В Ленобласти будут изымать подвальные помещения для убежищ
- Франция поддержала ордер МУС на арест Нетаньяху и Галанта
- Аксенов предложил ограничить развлекательные передачи на период СВО
- «Черный момент для МУС»: В МИД Израиля раскритиковали ордер на арест Нетаньяху
- Украина атаковала Севастополь ракетой «Нептун»
- В Минпромторге опровергли запрет 80% моторных масел
- Мужчина и подросток отправились в колонию за диверсию на железной дороге
- В ХАМАС поприветствовали выдачу МУС ордера на арест Нетаньяху
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru