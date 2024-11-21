В Минпромторге опровергли запрет 80% моторных масел

Минпромторг России опроверг информацию о том, что 80% моторных масел в России может оказаться «вне закона» в 2025 году.

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Ранее газета «Известия» сообщила, что в 2025 году большинство отечественных техжидкостей формально окажутся без подтверждения качества, так как заканчивается действие их трехлетних сертификатов, выданных до марта 2022-го за границей. С введением санкций официально продлить их невозможно, а без сертификатов этот товар нельзя ни производить, ни продавать, писала газета.

В пресс-службе Минпромторга разъяснили, что в статье газеты речь идет не о сертификатах, а об одобрениях автопроизводителей ОЕМ (Original Equipment Manufacturer). Отмечается, что одобрение ОЕМ выдается со стороны автопроизводителя и подтверждает, что состав масла и пакет присадок автопроизводителю известны.

Кроме того, в ведомстве подчеркнули, что одобрения ОЕМ не являются обязательными и считаются «маркетинговым ходом».

Ранее технический директор международной франчайзинговой сети автосервисов Fit Service Никита Родионов рассказал, что зимой причиной возгорания автомобиля может стать утечка технических жидкостей, а также другие неисправности, напоминает RT.

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ФОТО: РИА Новости / Григорий Сысоев
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