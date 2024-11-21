В Минпромторге опровергли запрет 80% моторных масел

Годовая инфляция в столичном регионе немного замедлилась в сентябре и октябре

Фигурантам дела о незаконной миграции в Москве получили от 3 лет условно до 4 лет колонии

Музей Москвы представит выставку об истории города с I тысячелетия до н. э.

Беременную и двух детей спасли в перинатальном центре Москвы

Новый Центральный дом кинематографистов построят в столице