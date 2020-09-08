Слова Силуанова о госдолге объяснили неверием в экономику России

Поэтому возникает идея брать за рубежом. Но если у тебя растет сумма задолженности по отношению к ВВП и у тебя не очень устойчивая экономика, то в долг, может, и дадут, но тогда будет высокая стоимость долга. И гасить его в будущем становится все сложнее. Так что формально размер долга по отношению к ВВП небольшой, но экономика слабая и репутация не очень устойчивая. Поэтому Силуанов боится брать очень много под высокие проценты. Потому что Силуанов не очень верит в будущее российской экономики. Экономика России монопрофильная, сырьевая. Есть риск, что она будет сжиматься в зависимости от колебаний цен. Не будет доходов компаний, за счет которых можно собирать налоги и гасить долги. Это понятно, потому что экономика слабая», - сказал Липсиц.

Он напомнил, что превратить в ходе пенсионной реформы пенсионные фонды в источник длинных денег для экономики России не удалось.