Слова Силуанова о госдолге объяснили неверием в экономику России
Руководитель департамента маркетинга НИУ ВШЭ Игорь Липсиц объяснил в интервью НСН, почему Силуанов боится увеличивать госдолг, хотя в других странах он гораздо больше.
Уровень российского госдолга в 2021 году приблизится к 20% ВВП, при этом осуществить увеличенные планы по заимствованиям без участия иностранных инвесторов будет нельзя. Об этом, как передает «Интерфакс», заявил на Московском финансовом форуме министр финансов Антон Силуанов.
Руководитель департамента маркетинга НИУ ВШЭ Игорь Липсиц объяснил в интервью НСН, почему Силуанов боится увеличивать госдолг, хотя в других странах он гораздо больше.
«Реально мы можем одалживать либо у граждан и компаний страны, либо у иностранцев. Если мы берем внутри России, то у населения много мы одолжить не можем, оно у нас бедное. Средняя сумма сбережений у семьи в России небольшая. У населения взять много не получится. Можно попытаться у российского бизнеса. Но доля частного бизнеса не очень большая. Огромную долю в экономике составляют госструктуры, и тут особо не разгуляешься, потому что это будет перекладывание из одного кармана в другой. Если ты в России забираешь очень много, то либо ты сужаешь внутренний рынок, и нет сбыта продукции, либо забираешь деньги у частного бизнеса, и он не может развиваться. А он и так еле живой, и много не возьмешь.
Поэтому возникает идея брать за рубежом. Но если у тебя растет сумма задолженности по отношению к ВВП и у тебя не очень устойчивая экономика, то в долг, может, и дадут, но тогда будет высокая стоимость долга. И гасить его в будущем становится все сложнее. Так что формально размер долга по отношению к ВВП небольшой, но экономика слабая и репутация не очень устойчивая. Поэтому Силуанов боится брать очень много под высокие проценты. Потому что Силуанов не очень верит в будущее российской экономики. Экономика России монопрофильная, сырьевая. Есть риск, что она будет сжиматься в зависимости от колебаний цен. Не будет доходов компаний, за счет которых можно собирать налоги и гасить долги. Это понятно, потому что экономика слабая», - сказал Липсиц.
Он напомнил, что превратить в ходе пенсионной реформы пенсионные фонды в источник длинных денег для экономики России не удалось.
«Есть ощущение что ничего не получается и с «длинными» пенсионными деньгами. Сейчас, вместо того, чтобы жировать на доходы от инвестиций денег Пенсионного фонда, мы все время из бюджета покрываем дефицит средств фонда. Из-за введенных ограничений на инвестиции пенсионных денег у нас Пенсионный фонд не прирастает за счет инвестиций, а сокращается», - отметил экономист.
Поэтому он не верит, что Силуанов всерьез думает об иностранных заимствованиях.
«Это разговоры про то, что будут привлекать. Посмотрите, что реально происходит, например, на валютном рынке. Иностранцы сворачивают свои позиции в российской экономике и выводят деньги. Уже сегодня мы не очень интересны для иностранных инвесторов. Раньше у нас была неплохая доходность и терпимые риски. Сейчас доходность сократилась, а риски возросли. Начали атаковать иностранных инвесторов, например, арестовали Майкла Калви. Поэтому расчеты, что мы кого-то найдем, кто будет покупать ОФЗ, очень спорные», - пояснил собеседник НСН.
По мнению Липсица, это заявление главы Минфина было обращено к своим оппонентам в российской власти.
«Все заявления Силуанова адресованы кому-то внутри госаппарата, кто требует денег. Мы уже начали проводить секвестр госбюджета, уже обрезали Роскосмос. Скорее всего, так же подрезают финансирование ВПК, Ростеха, а они требуют денег и настаивают на заимствованиях. Силуанов делает публичные заявления для них, а не для нас с вами», - заключил эксперт.
Ранее Игорь Липсиц в интервью НСН согласился с определением экономической ситуации в России как застойной.
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