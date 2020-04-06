Новости за ночь: Силуанов рассказал о «новой реальности» в экономике России
В российской экономике наступает этап «новой реальности». Об этом заявил министр финансов Антон Силуанов. По его словам, власти к нему готовы. Министр пояснил, что у Центробанка страны имеется значительный запас золотовалютных резервов, есть также резервы у правительства и этого будет достаточно для реагирования на изменения, происходящие в экономике и в бюджете, передает РИА Новости.
Силуанов предупредил, что в дальнейшем доходная база будет сокращаться, но правительство готово и к такому сценарию.
«Тучные времена прошли, сейчас приходится более эффективно распоряжаться теми ресурсами, которые есть в государстве», - цитирует Ura.ru главу Минфина.
По данным Центробанка, на 20 марта 2020 года золотовалютный резерв страны составил 551,2 миллиарда долларов, сообщает РЕН ТВ.
Директор Института проблем глобализации, экономист Михаил Делягин в эфире НСН сравнил последствия ограничений из-за коронавируса и войны для экономики страны и граждан. Он также назвал условия, которые позволят преодолеть экономический кризис.
«Необходима комплексная модернизация инфраструктуры, необходимо ограничение финансовых спекуляций, ограничение произвола монополий, ограничение коррупции, разумный протекционизм – необходимы разумные, стандартные меры по развитию страны. Но поскольку страна управляется либералами в интересах глобальных финансовых спекулянтов, то государство занимается не развитием, а разграблением страны, уничтожением советского наследства. Причем по принципу, на копейку украдем, на руль разрушим. Людям, которые этого не видят, не понимаю, можно сказать только одно: не притворяйтесь больными, потому что коронавирус не разрушает мозг», - сказал экономист.
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