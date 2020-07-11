Эксперты поспорили с Кудриным о застое в России и путях выхода из него

Глава Счетной палаты Алексей Кудрин заявил в субботу, что российская экономика находится в состоянии застоя, для выхода из которого нужны структурные реформы – отказ от нефтяной структуры экономики и рост инвестиций в человеческий капитал, то есть увеличить государственные расходы на науку и образование и здравоохранение на 1% ВВП, а также минимум вдвое сократить регуляторную нагрузку на бизнес и создавать крупные экономические агломерации на уровне регионов.

«Застой – это когда экономика не растет, а здесь она падает. Даже по оценкам Всемирного банка ожидается падение ВВП России на 6%, а ОЭСР – ожидает спад на 10%. Это типичный обвал», - считает Катасонов.

По его мнению, предлагаемые Кудриным меры верны, но недостаточны. «Пока в России не будет национализации власти, не будет преодолён полуколониальный статус страны, никакого роста не будет», - считает эксперт и оценивает потери от этого в сотни миллиардов долларов в год.

Руководитель департамента маркетинга НИУ ВШЭ Игорь Липсиц в интервью НСН, напротив, согласился с определением экономической ситуации как застойной. Он отметил сходство с временами позднего Брежнева и добавил, что последние годы рост экономики был за счет роста госрасходов через нацпроекты, это не настоящий рост.



По его мнению, предлагаемые Кудриным меры по выходу из этого застоя не новы. «Предложение же Кудрина по агломерациям – любимая идея Минфина, за которой стоит стремление сократить бюджетные расходы. Ведь если все население собрать в нескольких городских агломерациях, то не будет нужды содержать местные сети больниц, школ и других соцобъектов», - говорит эксперт.

Он отмечает, что этот вариант несет в себе угрозу опустынивания страны.

«Ведь тогда все население будет сконцентрировано в нескольких мегаполисах, между которыми просто никого не будет. Это довольно безрадостная картина. Нам надо вместо накачивания экономики деньгами через госпрограммы просто оставить деньги людям на местах, чтобы они смогли сами решать свои проблемы с жильем, дорогами и просто уровнем жизни», - сказал эксперт ВШЭ.

