Экономист рассказал о предпосылках дальнейшего роста госдолга России
Руководитель центра экономических исследований Института нового общества в эфире НСН рассказал, в каком случае наращивание госдолга России не обязательно для восстановления экономики.
Согласно статистики Минфина и Банка России, долг федерального правительства России превысил его ликвидные резервы. Считается, что рост госдолга вызван пандемией, падением цен на нефть и покупкой Сбербанка на средства Фонда национального благосостояния (ФНБ), пишет РБК.
Руководитель центра экономических исследований Института нового общества Василий Колташов в беседе с НСН рассказал, почему госдолг России продолжит увеличиваться в угоду восстановления экономики страны.
«Рост долга является непосредственным следствием того, что российская экономика пережила новую волну кризиса вместе с мировой экономикой в первой половине 2020 года. Сейчас задачей является перезапуск экономики, что будет связано с ростом государственных расходов. А рост государственных расходов, в данном случае, означает расходы на структурные проекты, на стимулирование покупки жилья гражданами. Поэтому вопрос только в том, какой механизм будет выбран. В одном случае можно использовать механизм денежной эмиссии Центрального Банка, в другом – использовать заемные средства, это, возможно, будет менее тягостно для бюджета с учетом снижения ключевой ставки. Тем более что снижение ключевой ставки не закончено - полагаю, что в перспективе будет еще один шаг вниз по этому направлению. Поэтому сейчас нельзя исключать рост государственного долга. Также наша экономика до сих пор находится в депрессивном состоянии, хоть и видим первые признаки оживления», - пояснил Колташов.
При этом он отметил, что есть возможности избежать увеличения госдолга.
«Мы находимся в ситуации, когда госдолг может начать повторять движения, которые были с госдолгом у стран Европейского Союза и США в 1980-х годах. То есть это длинный цикл, когда ближайшая повышательная волна экономического развития в два десятилетия может быть связана с ростом госдолга России. Если будет выбран такой механизм стимулирования экономического роста. Потому что в принципе долг наращивать совершенно не обязательно. Можно найти другие способы, полагаю, что, если налоговые изменения и деофшоризация будут происходить достаточно быстро, то можно будет обойтись без увеличения государственного долга», - заключил собеседник НСН.
Положительная разница между активами и долгом государства длилась с лета 2019 года, что было уникальным явлением, считает ряд аналитиков сферы. На 1 апреля 2020 года госдолг был равен 14,5 трлн рублей, а рублевые и валютные депозиты – 17 трлн рублей. Соответственно, финансовые активы правительства превышали задолженность на 2,5 трлн рублей. Но к 1 июня эти показатели сравнялись на отметке в 14,3-14,4 трлн рублей, а к 1 июля госдолг превысил бюджетные запасы. При этом госдолг и его увеличение не предоставляют угрозы для бюджетной стабильности страны, отмечается в материале РБК.
Ранее НСН сообщала, что ВВП России во втором квартале текущего года рухнул на 8,5%.
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