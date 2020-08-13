Экономист рассказал о предпосылках дальнейшего роста госдолга России

«Рост долга является непосредственным следствием того, что российская экономика пережила новую волну кризиса вместе с мировой экономикой в первой половине 2020 года. Сейчас задачей является перезапуск экономики, что будет связано с ростом государственных расходов. А рост государственных расходов, в данном случае, означает расходы на структурные проекты, на стимулирование покупки жилья гражданами. Поэтому вопрос только в том, какой механизм будет выбран. В одном случае можно использовать механизм денежной эмиссии Центрального Банка, в другом – использовать заемные средства, это, возможно, будет менее тягостно для бюджета с учетом снижения ключевой ставки. Тем более что снижение ключевой ставки не закончено - полагаю, что в перспективе будет еще один шаг вниз по этому направлению. Поэтому сейчас нельзя исключать рост государственного долга. Также наша экономика до сих пор находится в депрессивном состоянии, хоть и видим первые признаки оживления», - пояснил Колташов.

При этом он отметил, что есть возможности избежать увеличения госдолга.

«Мы находимся в ситуации, когда госдолг может начать повторять движения, которые были с госдолгом у стран Европейского Союза и США в 1980-х годах. То есть это длинный цикл, когда ближайшая повышательная волна экономического развития в два десятилетия может быть связана с ростом госдолга России. Если будет выбран такой механизм стимулирования экономического роста. Потому что в принципе долг наращивать совершенно не обязательно. Можно найти другие способы, полагаю, что, если налоговые изменения и деофшоризация будут происходить достаточно быстро, то можно будет обойтись без увеличения государственного долга», - заключил собеседник НСН.

Положительная разница между активами и долгом государства длилась с лета 2019 года, что было уникальным явлением, считает ряд аналитиков сферы. На 1 апреля 2020 года госдолг был равен 14,5 трлн рублей, а рублевые и валютные депозиты – 17 трлн рублей. Соответственно, финансовые активы правительства превышали задолженность на 2,5 трлн рублей. Но к 1 июня эти показатели сравнялись на отметке в 14,3-14,4 трлн рублей, а к 1 июля госдолг превысил бюджетные запасы. При этом госдолг и его увеличение не предоставляют угрозы для бюджетной стабильности страны, отмечается в материале РБК.

Ранее НСН сообщала, что ВВП России во втором квартале текущего года рухнул на 8,5%.

